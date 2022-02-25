«Форт Боярд» откажется от использования тигров на съемках шоу

Популярный во всем мире французский телепроект «Форт Боярд» откажется от тигров на своей съемочной площадке.

Летом 2022 года на канале France 2 выйдет уже 33-й сезон передачи, и в нем не будет крупных полосатых хищников. Продюсер шоу Алексия Ларош-Жубер рассказала журналистам, что проект больше не может игнорировать общественное мнение о защите крупных видов животных. В конце 2021 года во Франции как раз приняли новый законопроект о постепенном запрете диких зверей в цирках. И «Форт Боярд» косвенно подпадает под новые правила.

«Я могла не убирать тигров до 2024 года, чтобы мы сняли с ними еще два сезона. Я делаю это только потому, что считаю это важным шагом для наших зрителей», — цитирует продюсера издание 20 Minutes.

Скорее всего, далее тигры будут переданы заводчику, который будет заботиться о них до естественной смерти животных. А организаторы шоу обеспечат его финансовой поддержкой для содержания и кормления хищников. В самой же передаче сделают все, чтобы сохранить «тигриный» дух. С кошками или без, участники программы будут слышать на съемочной площадке звериный рев.

Интересно, на иностранные версии «Форта» это решение тоже распространится? Напомним, для России легендарное шоу в последние годы снимает канал СТС.

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