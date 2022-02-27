Известный певец назвал, кто может прятаться в костюме Леопарда в «Маске»

Скорее всего, это женщина.

На НТВ выходит уже третий выпуск популярного проекта «Маска». В третьем сезоне участвуют 14 новых героев: Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пончик, Пчела и Анубис.

В прошлой программе «Маску» покинул Пес. В его костюме, как оказалось, выступал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Никто из членов жюри его не угадал.

Каждую неделю журналисты Teleprogramma.pro обращаются к профессиональным певцам с просьбой угадать – кто прячется в маске того или иного героя. На прошлой неделе, например, Прохор Шаляпин предположил, что в костюме Мухомора – Юрий Гальцев.

Теперь нас волнует Леопард. Солист группы «На-На» Владимир Левкин заявил на этот счет вот что:

«Так спеть может, кто угодно – или Алиса Мон, или Светлана Светикова. Вокал простой, не выделяется. Прижатый звук. Желаю удачи жюри во главе с Филиппом Киркоровым!» — отметил артист.

По правилам проекта в каждом выпуске участники дают несколько подсказок о себе. Вот подсказки про Леопарда:

— Не пела дуэтом с Тимуром Родригезом, но хотела бы;

— Не была в гостях у Валерии;

— Знакома с Филиппом Киркоровым, но не общается;

— Хотела бы общаться с Тимуром Батрутдиновым;

— Привыкла к овациям;

— Чувствует себя дивой, но не дива;

— Танцует, поет;

— Грациозна с самого детства;

— Может показать любые пируэты;

— Пела на открытии какого-то события;

— Не снималась в фотосессии вместе с Валерией;

— Нет мужа;

— Любит танцы на пилоне.

— Не пишет сама песни.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.