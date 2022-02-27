Второе разоблачение в «Маске», кто будет следующим: опрос Teleprogramma.pro

Наши читатели назвали маски, которые могут покинуть проект в ближайшее воскресенье.

На НТВ продолжается популярное шоу «Маска». Суть проекта в том, что артисты одеваются в костюмы разных героев и выступают так, чтобы жюри и зрители не смогли их рассекретить.

В прошлом выпуске шоу покинул Пес. В его костюме прятался олимпийский чемпион по фигурном катанию Роман Костомаров. Дело было так: по итогам всех выступлений номинантами на выбывание стали Мухомор, Пес и Малыш.

Зрители решили, что продолжить участие в шоу должен Малыш, а жюри единогласно захотели снять маску с Пса. По версии Тимура Родригеза под этой маской скрывался Влад Сташевский, Регина Тодоренко решила, что там Burito, а вот Тимур Батрутдинов, Валерия и Филипп Киркоров назвали имя Богдана Титомира.

Романа Костомарова никто не угадал. Кстати, члены жюри предполагали, что Роман Костомаров может скрываться под маской Джокера. Об этом и напомнил председатель жюри Филипп Киркоров и обратился к своим коллегам: «А вы его в Джокера засунули!».

В воскресенье нас ожидает третий выпуск «Маски». Мы поинтересовались у наших читателей – кто, по их версии, покинет проект следующим. Большинство проголосовали за Анубиса, на втором месте – Пончик. Третью строчку разделили между собой Лошадь и Монстрик.

А вы против кого?

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