Лера Кудрявцева: «Дарья Юргенс расскажет, как соблазнила мужа»

26 февраля в 21:20 в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Дарья Юргенс. Актриса, полюбившаяся зрителям по проектам «Морские дьяволы» и «Брат-2», расскажет, как соблазнила мужа-каскадера, почему отобрала у сына фамилию отца и зачем скрывает от дочери самое главное.

Дарью Юргенс сложно перепутать с другой актрисой: она настолько необычна, что запоминается сразу и навсегда. Жесткая, напористая, уверенная в себе и непримиримая — такая она и на экране, и в реальной жизни.

Сильным женщинам в отношениях всегда нелегко: они не намерены покоряться и ловить каждое слово благоверного. Однако это не значит, что они обречены на одиночество.

Романов — и каких ярких! — у Дарьи было немало. Ее первым мужем стал актер Евгений Дятлов, за которым бегало пол-института. Дарья не бегала — Евгения это зацепило. Он влюбился первым, и Дарья не сразу, но взаимностью все-таки ответила.

– Евгений, извините, пожалуйста, я бы от вас родила, — смеется Дарья, вспоминая их жаркий роман.

Она и родила. Но фамилию сыну дала почему-то свою девичью. В титрах – Егор пошел по стопам знаменитых родителей и стал актером — он значится как Егор Лесников. Несколько лет назад Егор подарил родителям внучку со сказочным именем Алиса. Кто знает, может, она продолжит актерскую династию?

Есть в личной биографии Юргенс и роман с каскадером. О начале их отношений Дарья вспоминает с удовольствием, ведь ей удалось поразить воображение мужчины, который привык рисковать собой.

– Я забралась на бильярдный стол — и бильярдный стол его добил, — хохочет она.

Смеется Дарья охотно, а вот с очень личными секретами расставаться не спешит. Так, до сих пор не известно, кто является отцом ее дочери Александры. Все эти годы Юргенс предпочитала загадочно молчать и не посвящать в тайну даже дочку. Александре уже почти двадцать лет, однако девушка до сих пор гадает, кому обязана своим появлением на свет.

– Я знаю, что наступит время, и мама мне расскажет, — говорит Александра, которая тоже пришла ко мне в студию.

– Она девка взрослая, захочет — узнает, — пожимает плечами Юргенс.

Может случиться, что Александра узнает о том, кто ее отец, намного раньше, чем предполагает. Ведь у любой тайны есть срок годности – что если у этой он уже вышел и Дарья согласится поделиться с дочерью своим очень личным секретом?..

Но о чем, если не об этом, Дарья Юргенс категорически не хочет ни говорить, ни думать? Что удалось о ней узнать команде программы «Секрет на миллион»? И что скажет актриса, прочитав содержание заветного конверта?

– Человек получился не очень хороший, — вздыхает она. — Может, я и так не очень хороший… А тут совсем…

Дарья к себе строга чрезвычайно. Она не упивается своим успехом, не стесняется выглядеть беззащитной и слабой, честно признается в ошибках, которые совершала в течение жизни. Но кто их не совершал? И может ли хоть один человек в мире сказать, что живет совершенно правильно? Едва ли.

Поэтому судить актрису не нужно, а вот послушать, определенно, стоит. Ведь рассказывает о себе она искренне, ярко и горячо.

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