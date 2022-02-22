Стала известна дата старта нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ

На этот раз девушкам предстоит покорять сердца сразу двух завидных женихов. Одним из них станет бизнесмен из Подмосковья Александр Гранков.

Стала известна дата премьеры девятого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Популярный проект стартует 12 марта 2022 года. Новые серии реалити-шоу будут выходить по субботам в 21:30.

Этот сезон обещает преподнести массу сюрпризов. Например, главных героев теперь будет двое и девушкам предстоит выбирать между ними. На Церемонии роз первыми сделают свой выбор девушки, а лишь после них Холостяки спросят: «Примешь ли ты эту розу?»

А вот ведущий проекта останется неизменным, шоу снова доверят Михаилу Белянину.

Пока известно имя только одного холостяка, им стал 27-летний Александр Гранков — бизнесмен, монетизирующий свое хобби, управляющий фермой и конюшней в Подмосковье. Имя второго главного героя зрители узнают после старта нового сезона.

На этот раз события будут разворачиваться в Мексике. Именно этот райский уголок продюсеры выбрали для съемок шоу.

Туда приехали девушки со всей страны и зарубежья, среди которых блогер и стилист по волосам Таха Сафари, женский психолог Эльвина Гараева, двойняшки Камилла и Карина Зиганшины, увлекающиеся инвестициями.

Шоу «Холостяк» на ТНТ по субботам в 21:30 с 12 марта!



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