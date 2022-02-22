Стала известна дата старта нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ

Стала известна дата премьеры девятого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Популярный проект стартует 12 марта 2022 года. Новые серии реалити-шоу будут выходить по субботам в 21:30.
Этот сезон обещает преподнести массу сюрпризов. Например, главных героев теперь будет двое и девушкам предстоит выбирать между ними. На Церемонии роз первыми сделают свой выбор девушки, а лишь после них Холостяки спросят: «Примешь ли ты эту розу?»
А вот ведущий проекта останется неизменным, шоу снова доверят Михаилу Белянину.
Пока известно имя только одного холостяка, им стал 27-летний Александр Гранков — бизнесмен, монетизирующий свое хобби, управляющий фермой и конюшней в Подмосковье. Имя второго главного героя зрители узнают после старта нового сезона.
На этот раз события будут разворачиваться в Мексике. Именно этот райский уголок продюсеры выбрали для съемок шоу.
Туда приехали девушки со всей страны и зарубежья, среди которых блогер и стилист по волосам Таха Сафари, женский психолог Эльвина Гараева, двойняшки Камилла и Карина Зиганшины, увлекающиеся инвестициями.
Шоу «Холостяк» на ТНТ по субботам в 21:30 с 12 марта!
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