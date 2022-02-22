Позвони Малахову: на канале «Россия 1» стартует новое шоу

28 февраля на канале «Россия 1» состоится премьера нового шоу «Малахов».

Андрей Малахов — не просто имя, а настоящий телевизионный бренд. Ему доверяют сокровенные тайны знаменитости, телезрители со всего мира пишут ведущему о своих проблемах и невзгодах, а злостные мошенники боятся его расследований и разоблачений.

Новое шоу популярного ведущего — это не только яркая студия, живое общение и самые обсуждаемые истории, но и настоящий колл-центр, развернутый прямо на съемочной площадке.

Любой телефонный звонок в прямом эфире может изменить ход событий или даже чью-то жизнь. Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе жизни страны. Каждый вечер на экране будут разворачиваться откровенные истории, способные взволновать любого зрителя.

Не пропустите премьеру нового шоу «Малахов» — 28 февраля в 17:30.

Программа будет выходить с понедельника по пятницу на канале «Россия 1».

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