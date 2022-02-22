Герои «Модного приговора»: духовные трансформации и День защитника Отечества

Рассказываем о выпусках, которые вышли в эфире Первого канала с 21 по 25 февраля.

«Настя не может избавиться от неуверенности в себе»

В понедельник потрудиться пришлось не только стилистам «Модного приговора», но и приглашенному психологу. Анастасия всегда была примерным ребенком, старалась не разочаровывать свою семью. Ей уже 28 лет, но она до сих пор боится рассказывать близким правду о себе, даже радостные моменты предпочитает скрывать.

Подруги забили в колокола: Настя не может избавиться от неуверенности в себе, заложенной с самого рождения. Героиня работает школьным психологом и решает детские проблемы, но у самой накопилось немало душевных переживаний. Она очень скованна, ее гардероб составляют строгие и безликие вещи.

Подруга Полина, бывшая участница программы, уверена, модное преображение поможет Насте наладить жизнь, как когда-то помогло ей. Психолог Наталья Романовская помогла героине избавиться от лишнего груза. Сначала к Настиным рукам и ногам привязали четыре мешочка. Чтобы избавиться от груза прошлого, Насте пришлось повторить слова за психологом и отпустить свои обиды навсегда из жизни.

Переодели военнослужащую

Во вторник специальный праздничный выпуск программы посвящен Дню защитника Отечества и женщинам в армии. Татьяна и Людмила — военнослужащие и лучшие подруги, одна из них прослужила 20 лет, а другая — 26! Но у подруг разный взгляд на то, как следует одеваться служащим женщинам: Люда всегда сохраняла в себе женственность и нежность, а вот гардероб Татьяны значительно поменялся, когда она пошла служить.

Среда, 23 февраля – нет эфира

«Мне хочется видеть рядом с собой хозяйственную жену!»

Четверг. Юля верит, что через духовные трансформации и практики можно внутренне обогатиться. После курсов по саморазвитию у нее не остается сил на домашние обязанности.

Однако муж Кирилл не разделяет убеждения супруги. Ему хочется видеть рядом с собой хозяйственную жену, выполняющую работу по дому, а не наивную девушку, целыми днями зависающую в соцсетях.

«Попадаются непорядочные мужчины!»

Пятница. Вере по жизни попадаются одни непорядочные мужчины. Характер у нее мягкий, покладистый, отзывчивый, вот и носится она с горе-мужиками, как с детьми малыми. Вера полностью растворилась в бывшем муже, совершенно забыв про себя, однако браку это не помогло.

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