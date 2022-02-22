Герои «Модного приговора»: духовные трансформации и День защитника Отечества

«Настя не может избавиться от неуверенности в себе»
В понедельник потрудиться пришлось не только стилистам «Модного приговора», но и приглашенному психологу. Анастасия всегда была примерным ребенком, старалась не разочаровывать свою семью. Ей уже 28 лет, но она до сих пор боится рассказывать близким правду о себе, даже радостные моменты предпочитает скрывать.
Подруги забили в колокола: Настя не может избавиться от неуверенности в себе, заложенной с самого рождения. Героиня работает школьным психологом и решает детские проблемы, но у самой накопилось немало душевных переживаний. Она очень скованна, ее гардероб составляют строгие и безликие вещи.
Подруга Полина, бывшая участница программы, уверена, модное преображение поможет Насте наладить жизнь, как когда-то помогло ей. Психолог Наталья Романовская помогла героине избавиться от лишнего груза. Сначала к Настиным рукам и ногам привязали четыре мешочка. Чтобы избавиться от груза прошлого, Насте пришлось повторить слова за психологом и отпустить свои обиды навсегда из жизни.
Переодели военнослужащую
Во вторник специальный праздничный выпуск программы посвящен Дню защитника Отечества и женщинам в армии. Татьяна и Людмила — военнослужащие и лучшие подруги, одна из них прослужила 20 лет, а другая — 26! Но у подруг разный взгляд на то, как следует одеваться служащим женщинам: Люда всегда сохраняла в себе женственность и нежность, а вот гардероб Татьяны значительно поменялся, когда она пошла служить.
Среда, 23 февраля – нет эфира
«Мне хочется видеть рядом с собой хозяйственную жену!»
Четверг. Юля верит, что через духовные трансформации и практики можно внутренне обогатиться. После курсов по саморазвитию у нее не остается сил на домашние обязанности.
Однако муж Кирилл не разделяет убеждения супруги. Ему хочется видеть рядом с собой хозяйственную жену, выполняющую работу по дому, а не наивную девушку, целыми днями зависающую в соцсетях.
«Попадаются непорядочные мужчины!»
Пятница. Вере по жизни попадаются одни непорядочные мужчины. Характер у нее мягкий, покладистый, отзывчивый, вот и носится она с горе-мужиками, как с детьми малыми. Вера полностью растворилась в бывшем муже, совершенно забыв про себя, однако браку это не помогло.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!