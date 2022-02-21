Филипп Киркоров предположил, что в шоу «Маска» может принять участие и Кристина Агилера

Представители жюри, как и зрители, продолжают гадать, кто же прячется под масками персонажей в знаменитом проекте канала НТВ.

На канале НТВ прошел второй выпуск третьего сезона шоу «Маска». Если в предыдущей серии проекта борьбу продолжили абсолютно все участники, то на этот раз команда лишилась Пса. А под маской этого персонажа неожиданно оказался… знаменитый фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Весьма крутой поворот!

Меж тем представителям жюри еще на протяжении нескольких месяцев предстоит строить догадки, кто же на этот раз стал участником знаменитого шоу. Теleprogramma.pro задала три вопроса на эту тему представителям судейской коллегии — Филиппу Киркорову и Валерии.

— Филипп Бедросович, в первом выпуске прозвучало мнение, что под одной из масок скрывается Димаш Кудайбергенов. Как вы оцениваете возможность того, что Димаш действительно может появиться в этом шоу с учетом его сложного графика? Вы сказали, что он в Китае, но ведь про Юсифа Айвазова тоже говорили, что у него сложный график, и он то в одной, то в другой стране.

— У нас у всех плотный график. И уж вряд ли можно представить кого-то с более плотным графиком, чем у меня. Или вот Валерия. Думаете, ей график позволяет день и ночь находиться на площадке? Я скажу так: если ты любишь этот проект, то найдешь время приехать, даже если очень занят. Не исключаю, что и Димаш может быть под одной из масок. Более того, уверен, даже Кристина Агилера вряд ли откажет себе в удовольствии побыть здесь с нами на этом празднике жизни.

— Валерия, ранее выдвигалась версия, что под одной из масок скрывается Даня Милохин (в маске Пчелы). Как вы думаете, хватит ли у Дани вокальных талантов, чтобы участвовать в шоу подобного рода?

— Я не очень хорошо знакома с вокальными данными Дани Милохина, так что мне трудно тут рассуждать. Обычно после программы я прорабатываю все версии, смотрю в Интернете выступления предполагаемых участников. Но, честно говоря, я забыла, что в первом выпуске были версии, что под маской Пчелы может скрываться Даня, поэтому не изучила вопрос. Вообще у меня пока нет ни одной 100-процентной версии.

— Филипп Киркоров неоднократно говорил, что во многих костюмах видит Аниту Цой. Это даже породило шутки в Интернете, что певцу везде мерещится Анита. Кого бы вы сами хотели видеть в шоу, как Филипп Бедросович хочет видеть свою коллегу по цеху?

— На протяжении всего шоу мы называем имена многих артистов, потому что нам по той или иной причине кажется, что они должны здесь появиться. И происходит удивительное: когда ты представляешь, что под маской — какой-либо определенный артист, мозг начинает обманываться, и ты чудесным образом слышишь именно его. Это ужасно! Потому что потом выясняется, что это другой артист, и ты думаешь: «Ну конечно, как же я не поняла!» Такое происходит постоянно!

Смотрите шоу «Маска» на канале НТВ каждое воскресенье в 20.00!



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