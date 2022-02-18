Наталья Рудова борется за еду в шоу «Звезды в Африке»

Одной из участниц второго сезона экстремального шоу «Звезды в Африке» стала актриса Наталья Рудова. 38-летняя звезда сериалов и нового фильма «Свингеры» решила проверить свою стойкость и отвагу.

Наравне с остальными участниками она борется за порции еды для всей команды, куда также входят известные красавицы Алена Водонаева, Карина Кросс и Валя Карнавал. Кто из этих звезд станет королевой лагеря и подомнет под себя других женщин? Ответ зрители узнаю после 27 февраля — именно в этот день начнется показ телепроекта на канале ТНТ.

А пока в Лимпопо продолжаются съемки. Создатели шоу сообщили, что площадка проекта уже восстановлена после разрушительного урагана. Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян вернулись к своим обязанностям, ежедневное проведение испытаний возобновилось.

Напомним, до финала дойдут лишь двое участников — они поборются за приз в 5 миллионов рублей, который победитель пожертвует на благотворительность и защиту исчезающих видов животных.

Не пропустите премьеру второго сезона шоу «Звезды в Африке» — 27 февраля в 19:00 на канале ТНТ.

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