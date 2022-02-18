Девятый сезон «Голос. Дети» стартует на Первом канале

В жюри — Егор Крид, Полина Гагарина и Баста.

Вечером, 18 февраля, на Первом канале стартует новый (уже девятый по счету) сезон вокального шоу «Голос. Дети».

Юные исполнители со всей России и из-за рубежа, прошедшие суровый предварительный отбор, приступят к «слепым прослушиваниям». Чтобы не вылететь из проекта, им придется своими голосами тронуть сердца звездных наставников — Егора Крида, Полины Гагариной или Василия «Басты» Вакуленко. А может, и всех троих сразу, если талант сумеет повернуть к себе три красных кресла.

Ведущими шоу выступят Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Не пропустите премьеру проекта «Голос. Дети» — 18 февраля в 21:30 на Первом канале.

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