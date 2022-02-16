Долина, Дробыш и Дава в жюри: «Муз-ТВ» запускает музыкальную «Битву поколений»

6 марта на канале «Муз-ТВ» стартует оригинальный шоу-проект «Битва поколений» — от создателей нашумевшего в Сети «Музыкалити».

В новой передаче звезды первой величины из разных десятилетий сойдутся в музыкальном поединке и померятся силами в разных гранях эстрадного творчества. Каждую неделю некий заслуженный исполнитель встретится в одной студии с дерзким покорителем чартов из молодого поколения. Оба исполнят живьем по четыре композиции: свой абсолютный хит, лирический трек, новинку и кавер на песню оппонента.

Их рассудит звездное жюри, которое тоже разделено: трое судей из числа молодых артистов и блогеров, а вторая тройка — настоящие легенды отечественного шоу-бизнеса. Постоянными членами этой шестерки стали Лариса Долина и Виктор Дробыш, а также Давид Манукян и Mia Boyka (она же Мария Бойко).

«На съемках я виделась со своими друзьями-коллегами и знакомилась с новой порослью! Мне любопытно, что они делают, как творят и по какому пути идут, — говорит Лариса Долина. — Время доказывает, как важна сегодня связь поколений. Посмотрите сколько совместных коллабораций, как это здорово выстреливает. А главное, нравится и той публике, и этой». «Связь поколений очень важна, и кому-то ее удается отлично удерживать, например, Сергею Жукову, Николаю Баскову или Филиппу Киркорову. Они делают совместные треки с молодыми и тем самым прокладывают мостик к нашему поколению. Мы видим, что они готовы делиться с нами своим опытом, а мы, в свою очередь, готовы делиться с ними своим хайпом!» — добавила Mia Boyka.

«На протяжении всех десяти выпусков нельзя однозначно сказать, что я всегда поддерживал взрослое поколение, иногда даже они меня больше разочаровывали. Мне казалось, могли бы и лучше отстаивать свои 90-е и 00-е, — отметил Виктор Дробыш. — Но, в основном, мне понравилось, что борьба была такая жесткая, и молодежь в жюри, действительно, такая кровожадная. Они знают, чего хотят, это не то, что мы в молодости. Я, будучи в детстве, на таком шоу испугался бы и просто сидел, а они все время подгавкивали». «На съемках было очень классно, потому что соединились в одном шоу разные поколения! С одной стороны, между ними, действительно была битва, но с другой, в большинстве всегда выигрывала музыка! — поделился Дава. — Интересно было наблюдать, как артисты старшего поколения исполняли новые хиты, делали на них каверы, и они звучали совершенно по-другому. Круто было услышать живьём многих артистов. Та же Диана Арбенина с живым инструменталом меня покорила и почти довела до слез, меня накрыло от звучания, от сильного текста песни!»

Добавим, что ведущим нового проекта стал Константин Анисимов — соавтор «Вечернего Урганта», известный также своими оригинальными проектами «Студия 69. Поменялись хитами» и «Синг Сонг Шоу».

Не пропустите грандиозную премьеру на «Муз-ТВ» — «Битва поколений» — 6 марта в 17:00.

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