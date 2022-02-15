Герои «Модного приговора»: «чудаковатый» дизайнер и «жертва» косметолога

Рассказываем про выпуски, которые покажут в эфире Первого канала с 15 по 18 февраля.

Дизайнер

Вторник. Маргарита мечтает стать дизайнером, перешивает одежду под свой «чудаковатый» вкус и в 26 живет с родителями. Мама героини опасается, что дочь никак не найдет себя, у нее нет ни постоянной работы, ни отношений. Внешность героини – крайне яркая и вызывающая. Это привлекает излишние взгляды, в то время как Виолетта хочет, чтобы рядом с ее дочерью был достойный, серьезный молодой человек.

«А вдруг полиграф врет?»

Среда. У Натальи тотальное недоверие к собственному мужу: его чувства она хотела проверить даже на полиграфе, но тот ни в какую: «А вдруг полиграф врет? А я тебе честно все говорю!» — возражает Владислав.

Он уверен, что у его жены паранойя и слишком много свободного времени. «Я постоянно работаю, а она меня вечно пилит! Лучше бы собой занялась!» — жалуется бедный муж. Наталья с обвинением не согласна и считает, что такую звезду как она, ничем не испортить.

«Жертва» косметолога

Четверг. Василий хочет видеть жену сдержанной, скромной и элегантной. Вместо этого Юлия одевается слишком откровенно и вызывающе, чем привлекает внимание посторонних мужчин. Героине кажется, она одевается красиво.

Еще Юлия пользуется уколами красоты для поддержания молодости. Приглашенный эксперт рассказала о том, где грань в использовании инъекционной косметологии и объяснила героине, какие ошибки она уже совершила. Смогут ли стилисты убедить Юлию в том, что и в сдержанных нарядах можно выглядеть молодо?

«В молодости Анна была красоткой, а теперь…»

Пятница. В молодости Анна была красоткой, а теперь… Несколько лет назад она развелась, а потом, по воле судьбы, снова сошлась с бывшим. Дочери недовольны стилем мамы и предлагают поменять ей гардероб: «Хотим, чтобы мама одевалась ярче и носила распущенные волосы». Героиня отвечает, что все время уходит на детей, а ее мечта стать композитором так и лежит в долгом ящике: «Мне кажется, я не достойна своей семьи».

Супруг Анны подмечает: «Раньше жена выглядела лучше, стройная была, одевалась хорошо». Анна видит в детях большой потенциал, погрузилась в их судьбы, о себе забыла. «Хочу нарядить маму я разноцветное, сделать разноцветные волосы и макияж, как у единорога», — фантазирует младшая Глафира. «Мы иногда наряжаем маму в магазине, хочется, чтобы она выглядела красиво и покоряла мир», — рассуждает старшая Зоя.

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