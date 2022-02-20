Что происходит за кулисами «Танцев со звездами»: Маркони аппетит унял и Цискаридзе обаял

Время худеть

16-летний певец Ваня Дмитриенко благодаря тренировкам уже не тот пухлый юноша — минус 6 кило. Правда, он уже вылетел из шоу. У парня дел полно — большой концерт, премьера клипа. Зато Ваня успел наснимать роликов для ТикТока с Андреем Малаховым.

А вот 39-летний Владимир Маркони так старается, что уже получил высший балл от самого требовательного члена жюри — Николая Цискаридзе. Мало кто верил, что у Маркони начнет получаться — тяжеловат, грузен, а он взял и научился танцевать. К тому же стремительно превращается в фигуристого мачо. Худеть Маркони начал до выхода на паркет: пошел в спортзал, перешел на правильное питание и перестал есть после шести вечера. Сначала сбросил 10 кг, благодаря интенсивным тренировкам ушло еще 2 кило. Владимир очень старается, так что к весне может сбросить в общей сложности 15 кг.

Буйный Николаев

56-летний Валерий Николаев стал главным плохишом шоу. Звезда сериала «День рождения Буржуя» имеет диплом по классу танца (степ) Флоридского университета и даже работал балетмейстером. Поэтому Николаев считает себя профи в танцевальном деле. По контракту при подготовке номера он должен слушаться хореографов и других профессионалов проекта, но Валерию это не всегда нравится.

Не сложились у Николаева и отношения с партнершей — профессиональной танцовщицей Александрой Акимовой, так как ее он не слушает вовсе. Коллеги Сашу жалеют. Сам Николаев все обвинения отрицает, ведет себя самоуверенно. Пока соперники по проекту репетируют ежедневно, он может позволить себе приехать на тренировку раз в неделю — каждое воскресенье в шоу пары показывают новый номер. Поэтому Акимовой приходится рисковать и бесстрашно делать неотрепетированные поддержки. По мнению актера, он ведет себя вполне нормально, а вот к нему самому придирается исполнительный продюсер шоу.

Николаев известен буйным характером. Раньше он выпивал и однажды под градусом устроил ДТП. Сейчас он совсем не пьет — закодировался, однако характер у него не поменялся. Взять себя в руки Валерия заставила жена, воздушная гимнастка Эльмира Земскова. Убедившись, что муж не сорвется, семь месяцев назад она родила сына Никиту.

Николаев больше года занимается в спортзале, недавно сделал блефаропластику — избавился от мешков под глазами. Актер планирует съемки в новом фильме в марте и надеется дойти до финала «Танцев со звездами». Но шансов мало: жюри поставило его на последнее место. Вся надежда на голоса телезрителей — они любят поддерживать тех, кто в немилости у жюри.

Железная голова Папунаишвили

Экстрасенсы и прочие маги уже предсказали победу пары Марии Мироновой и Евгения Папунаишвили. А все из-за того, что их преследовали неудачи — по мнению волшебников, это верный признак отличного финала. Сначала Миронова повредила ребро: на репетиции она оттачивала движения танца, а хореограф ее уронил — с новичками падения случаются часто. Мария танцевала первое время в корсете, так как врачи диагностировали трещину в ребре.

Потом опытнейший Папунаишвили неудачно приземлился на голову — тоже на тренировке. Евгений сам себя раскритиковал: «Конечно, пора бы уже бережнее относиться к себе, но азарт и адреналин пока опережают разум. Мне вдруг почему-то показалось, что я умею делать сальто назад. Феерический идиот!» Потом на неделю выбыла из-за ОРВИ Миронова. Сейчас тренировки вошли в привычный график. Папунаишвили доволен работоспособностью партнерши: «На этой неделе мы с Машей побили все рекорды по тренировкам. По пять — семь часов каждый день!»

«Танцы со звездами»

По воскресеньям/17.50

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