Это розыгрыш?: «Пятница!» предложила выдающимся продюсерам подработку на лето

Телеканал «Пятница!» запустил съемки второго сезона сериала «Евгенич». Для этого ему понадобились исполнительные продюсеры, которых решили поискать среди уже знаменитых профессионалов.

На летнюю подработку на съемках «Евгенича» позвали Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Вячеслава Муругова, Тимура Бекмамбетова, Александра Роднянского, Эдуарда Илояна, Вячеслава Дусмухаметова и Илью Найшуллера.

К слову, опытные продюсеры были удивлены такому предложению. Поэтому они опубликовали в своих Instagram-аккаунтах скриншоты переписок с организаторами «Пятницы!».

Такая необычная стратегия переманивания специалистов стала вирусной промо-кампанией «Пятницы!», посвященной продлению «Евгенича» на второй сезон.

К слову, съемки второго сезона сериала стартуют летом. А премьера запланирована на конец 2022 года.

Напомним, сериал «Евгенич» — музыкальная комедия о продюсере из 90-х, который создает новые хиты современным звездам. Главную роль исполнил солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. В первом сезоне он написал песни Ольге Бузовой, Дане Милохину, Диме Билану, Игорю Акинфееву, Лолите и другим.

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