На этот раз гостями проекта станут Наталия Орейро, Наташа Королева, Дмитрий Маликов, Клава Кока и другие артисты

Названа дата старта второго сезона шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Музыкально-детективное шоу Азамата Мусагалиева вернется в эфир с 26 февраля. Проект будет выходить по субботам в 19:30.

В новом сезоне «Музыкальная интуиция» продолжит проверять чутье звездных участников, которые, не слыша голоса, попытаются отгадать, умеет человек перед ними петь или нет.

Капитанами команд станут Наталия Орейро, Manizha, Наташа Королева, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Юрий Музыченко и многие другие артисты.

Вместе с музыкантами играть будут комики и звезды ТНТ, среди которых Евгений Чебатков, Михаил Стогниенко, Андрей Бебуришвили, Зоя Яровицына, Денис Дорохов, Яна Кошкина.

Создатели сохранили ДНК проекта и основные правила сезонов остаются неизменными. Это головоломка, в которой звездным гостям предстоит отгадать, кто из 10 участников поет, а кто врет, что поет.

При этом исполнители будут петь не только каверы на популярные песни, но и собственные композиции. Это принципиально новый момент в шоу, так что «Музыкальная интуиция» станет местом, где любой исполнитель получит шанс заявить о себе и устроить премьеру своей песни на многомиллионную аудиторию.

На то, чтобы рассекретить противника у звезд есть четыре раунда. Ведущий проекта Азамат Мусагалиев не останется в стороне и поможет своими подсказками.

За каждого раскрытого таланта команде дается денежный приз. Сумма, собранная по итогам четырех раундов шоу, отправляется на благотворительность.

«Для второго сезона мы проводили кастинги в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Зритель с восторгом встретил первый сезон и продолжение мы решили дополнить авторскими песнями. В кадр попали исполнители самых разных жанров, разного стиля с очень яркими образами, глядя на которых будет сложно сходу сказать – поют они или нет», — делятся креативные продюсеры шоу Константин Обухов и Даня Пронякина.

Новые выпуски шоу «Музыкальная интуиция» – с 26 февраля в эфире ТНТ

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