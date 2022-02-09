Раскрыты тайны о личностях, которые будут участвовать в новом сезоне «Маски»

Генеральный продюсер канала НТВ Тимур Вайнштейн презентовал третий сезон популярного шоу «Маска». Как известно, это самый засекреченный проект на нашем телевидении. До последнего ни зрители, ни жюри не знают, какой человек скрывается за тем или иным костюмом.

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров попросил Вайнштейна дать небольшие подсказки о личностях, которые будут петь в новом сезоне. Тот согласился.

«В этом году под масками скрываются участники, у которых на всех более десяти званий Народных и Заслуженных артистов РФ. Также более 30-ти высших спортивных достижений, в том числе, победы на Олимпийских играх. Дискография участников нового сезона насчитывает более 80-ти альбомов., а фильмография – более 200 фильмов и сериалов», — отметил продюсер.

Напомним, что премьера третьего сезона шоу «Маска» состоится 13 февраля в 20.10 на НТВ.

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