Запутывали и обманывали: участники «Маски» рассказали, как скрывали свое участие в шоу

Многие знают, что проект «Маска» — самый засекреченный на российском телевидении. Смысл шоу в том, что артисты надевают костюмы каких-то героев и поют, намеренно искажая свой голос. А жюри и зрители должны угадать – кто прячется за тем или иным образом.

Иногда они угадывают участника, а иногда это становится полной неожиданностью. В любом случае, имена артистов держатся в строжайшем секрете. Даже на съемочной площадке почти никто не знает, кто именно участвует в проекте.

Модель Оксана Федорова, например, рассказала, как приезжала на одной машине на проект, затем ее пересаживали в другую и сразу надевали маску – чтоб ее никто не узнал.

Кирилл Туриченко признался, что заранее снимал видео в разных городах, а выставлял в соцсети именно тогда, когда проходили съемки «Маски» — чтобы никто не догадался, что он участвует в проекте.

«А я просила своего администратора и костюмера вообще со мной не разговаривать, чтоб по голосу не догадались», – отметила Лариса Долина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.