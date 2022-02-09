И горячие губы твои: Денис Косяков и Надя Ангарская впервые поцеловались на шоу «Возможно все!»

В пятницу, 11 февраля, на канале «Россия 1» выйдет новый выпуск комедийного шоу «Возможно все!». Постоянных и приглашенных звезд проекта ждут новые веселые задания от ведущего Владимира Маркони.

Ставки повышаются, один из новых конкурсов называется Kiss cam. В нем зрители в студии, а иногда и звезды должны поцеловаться, увидев свою пару на экране. При этом в шоу нет никакого сценария — никто не знает заранее, когда и с кем ему придется целоваться.

Так, неожиданно увидели себя на экране Надежда Ангарская и Денис Косяков. Правила есть правила — пришлось целоваться, хоть это и был их первый совместный поцелуй!

Кому еще из звезд придется коснуться желанных (и не очень) губ? Гостями нового выпуска станут олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова, певец Анатолий Цой, а также супружеская пара Валерии и Иосифа Пригожина. Постоянными участниками проекта являются комедийные актеры Денис Косяков, Надежда Ангарская, Яна Кошкина и Тимур Родригез.

Смотрите развлекательно шоу «Возможно все!» — по пятницам в 21:00 на канале «Россия 1».

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