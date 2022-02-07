Светлана Мастеркова ушла в отрыв на шоу «Возможно все!»

11 февраля на канале «Россия 1» выйдет второй выпуск нового юмористического шоу «Возможно все!» В этой программе звезды принимают участие в забавных испытаниях, но строгих рамок и правил здесь нет, поэтому экспромт и креативность нередко спасают игроков от проигрыша.

А задания выпадают самые разные — от игры в «крокодила» до спасения из безвыходных ситуаций. Танцы до упаду или акробатика под потолком — что же покажут в новом выпуске?

Одной из тех, кто бросит вызов квестам от ведущего Владимира Маркони, стала олимпийская чемпионка, знаменитая легкоатлетка Светлана Мастеркова. В паре с актрисой Яной Кошкиной она поучаствовала в игре теней, а затем зависла под потолком студии вместе с певцом Анатолием Цоем в испытании «Отрыв». Помогла ли ей спортивная подготовка осилить эти задачи?

Также участниками выпуска станут певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин. Ну и, конечно, четыре комика, которые являются постоянными игроками проекта — Тимур Родригез, Надежда Ангарская, Яна Кошкина и Денис Косяков.

«Я больше не хожу на фитнес! С самого первого танцевального конкурса и до самого конца тратишь огромное количество калорий: тебя подвешивают, кидают, на тебя падают люди, ты сам падаешь на них… Чего тут только не происходит!» — комментирует шоу Денис Косяков.

Смотрите «Возможно все!» на канале «Россия 1» — по пятницам в 21:00.

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