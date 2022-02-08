Герои «Модного приговора»: Отелло и бывшая балерина

«Стыдно появляться с ней на людях!»

Понедельник. Вике 35 лет, она мечтает выйти замуж и родить детей. С Лешей она встречается уже год, однако тот не спешит делать предложение и даже с родителями ее не знакомит. Он считает, у Вики нет вкуса, ему стыдно появляться с ней на людях.

Вику это очень обижает, она уверена, что Лешу против нее настроила его бывшая и друзья, которые нелестно о ней отзываются. Когда Алексей увидел Викторию преображенной, он пообещал, что впредь не будет придавать никакого значения общественному мнению, а сразу после программы они поедут знакомиться с его родителями.

«Мне 61 год, а я все еще оправдываюсь!»

Во вторник в гостях у «Модного приговора» семья Полянцевых, ополчившаяся на свою мать Екатерину. 21-летняя дочь Ирина устала от бесконечных вопросов: «Куда пошла и когда вернешься». Муж Евгений тоже негодует: «Мне 61 год, а я все еще оправдываюсь, где я и кто мои подчиненные!» Екатерина же уверена, что много контроля не бывает – мир крайне небезопасен.

У Екатерины есть страсть – грибы, она ведет о них блог и ни за что не променяет вылазку в лес на визит к косметологу. У Екатерины в гардеробе наряды двух типов: сценические костюмы и одежда для леса. Ни один из этих вариантов не устраивает ее семью, они просят «Модный приговор» переодеть маму во что-нибудь другое, кроме лесных нарядов.

«Молодая женщина выглядит как бабка!»

Среда. Утонченная Екатерина — балерина в прошлом. Катя ушла с головой в материнство и домашние заботы и спряталась за невзрачными серыми вещами. Сестра Вера обвиняет Катю в том, что молодая женщина выглядит как бабка. Да и мужу Екатерины не хватает в одежде супруги изюминки. Но героиня считает, что приличная мать семейства не может позволить себе выглядеть ярко и привлекать к себе внимание.

В студии Катя продемонстрировала, что находится в прекрасной форме и до сих пор грациозно стоит на пуантах. Внутри у нее теплится мечта открыть танцевальную студию, но неуверенность в силах стала для героини преградой.

«Перешивает одежду под свой «чудаковатый» вкус»

Четверг. Маргарита мечтает стать дизайнером, перешивает одежду под свой «чудаковатый» вкус и находится на содержании у родителей. Мама героини переживает: в 26 лет у дочери ни постоянной работы, ни отношений.

«Встречаться с кем-то не хочу. Делать что-то хорошее для отношений – не для меня», — заявляет Маргарита. По мнению окружающих, внешность героини – слишком яркая и вызывающая. Это привлекает излишние взгляды со стороны, в то время как мама мечтает увидеть рядом с дочкой достойного серьезного человека.

Отелло

Пятница. Геннадий жалуется: его жена слишком привлекает внимание мужчин своими нарядами, его это выводит из себя, так как он очень ревнивый. Елене же нравится, как она выглядит, и к вниманию мужчин она тоже привыкла.

Вместо упреков и постоянной ревности ей хотелось бы, чтобы ее муж начал разделять ее интересы, ведь даже в гости к друзьям ей приходится ходить одной. А Геннадий, в свою очередь, мечтает, чтобы супруга начала проявлять к нему больше нежности. После преображения супруги пообещали идти друг другу на уступки.

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