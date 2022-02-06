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«До конца пойдет»: Малафеев нелестно высказался о Пермяковой в шоу «Звезды в Африке»

Спортсмен назвал своих главных конкурентов в проекте.

«До конца пойдет»: Малафеев нелестно высказался о Пермяковой в шоу «Звезды в Африке»
Вячеслав Малафеев. Фото: Инстаграм

Вячеслав Малафеев принял участие в первом сезоне проекта ТНТ «Звезды в Африке». Спортсмен смог достойно преодолеть невзгоды, лишения, интриги и победил в шоу.

В интервью Лауре Джугелии футболист признался, что не собирался ехать в Африку изначально. Его жизнь была стабильной, ничего не предвещало.

«Я понял, что живу скучно, нужно выйти из зоны комфорта, поэтому и решился на проект», — заметил он.

Главными соперниками он назвал Митю Фомина. По словам Малафеева, у певца вообще нет страхов и фобий. Из девушек  — это Светлана Пермякова.

«Он довольно жесткая, я понимал, что она до конца пойдет!» — добавил Малафеев.

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