Динозавры присоединились к спортсменам в новом ролике про зимнюю Олимпиаду – 2022

4 февраля на официальном YouTube-канале кинофраншизы «Мир Юрского периода» появилось видео, посвященное зимней Олимпиаде в Пекине.

Создатели современных блокбастеров про динозавров подготовили этот ролик специально для трансляции Игр на американском канале NBC. Зрителям представили фантастический сюжет, как современные спортсмены встречают доисторических гигантов.

В проекте снялись сноубордист Шон Уайт (три олимпийских золота), фигурист Нейтан Чен и лыжница Микаэла Шифрин (две золотые медали). Последнюю чуть было не съел тираннозавр, но она оказалась очень быстрой.

Почему хладнокровные рептилии разгуливают по снегу, создатели видео объяснять не стали. В конце концов, все хотят посмотреть зимнюю Олимпиаду.

Напомним, что следующий фильм франшизы «Мир Юрского периода: Господство» выйдет в кинотеатрах 9 июня.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.