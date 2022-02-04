Зудина на песке, Харатьян со шпагой, Миронова с котами: чем удивит третий тур «Танцев со звездами»

В воскресенье, 6 февраля, канал «Россия 1» покажет третий тур шоу «Танцы со звездами». А пока участники упорно тренируются, чтобы показать себя с лучшей стороны на паркете.

Марина Зудина и Максим Петров готовят номер в стиле сальсы и для этого тренируются на настоящем морском песке. Правда, ради этого они не поехали в теплые страны — импровизированный пляж удалось найти в одной из фотостудий Москвы.

Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина покажут страстное танго. Чтобы придать танцу пикантности, актер привел партнершу в клуб фехтования. Сам он, как известно, не раз орудовал шпагой в кадре.

А с Марией Мироновой и Евгением Папунаишвили теперь тренируются котики. Актриса решила познакомить партнера со своими домашними любимцами прямо в танцевальном классе. Но как это должно помочь впечатлить членов жюри? Узнаем совсем скоро.

Смотрите «Танцы со звездами» 6 февраля в 17:50 на канале «Россия 1».

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