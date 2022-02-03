Стендап или миниатюры: «Comedy Баттл» решил, что смешнее

4 февраля на канале ТНТ стартует новый, уже двенадцатый по счету сезон проекта «Comedy Баттл». На этот раз его решили провести в формате противостояния стендапа и миниатюр.
Комикам, представляющим два главных юмористических жанра, предстоит доказать, что именно их комедийная стезя — самая смешная, а они — лучшие в своем деле.
На сцене появятся как самые яркие участники прошлых лет, так и новые лица. Смешить зрителей придут даже актеры из сериалов ТНТ. Условия для всех равны: будь самым смешным и получи пять миллионов рублей или услышь от судей три «нет» и счастливого полета!
Постоянными членами жюри в этом сезоне станут специалист по стендапу Иван Абрамов и мастер коллективных номеров Демис Карибидис. Третий судья будет меняться из выпуска в выпуск. Зрители увидят на этом месте Ирину Мягкову, Марину Кравец, Евгения Чебаткова, Михаила Стогниенко, Дениса Дорохова, Андрея Бебуришвили и других звезд ТНТ.
«Стендап сейчас в тренде, но и миниатюры не забытый жанр. Мы всей душой топим за то, чтобы люди продолжали это великое начинание Харламова и Батрутдинова, а также других замечательных дуэтов Comedy Club. И мы хотим в очной битве выяснить, какой же жанр сильнее», — говорит креативный продюсер шоу Константин Обухов.
Смотрите новый сезон «Comedy Баттл» с 4 февраля, по пятницам в 22:00 на канале ТНТ.
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