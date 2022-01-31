Михаил Галустян переоделся в умопомрачительную брюнетку

Это самое безбашенное пятничное шоу, в котором звезды проходят невероятные и смешные испытания. Ведущий шоу – «зажигалочка» и секс-символ Владимир Маркони.

Правила простые: в каждом выпуске 4 постоянных участника и 4 гостя объединяются в одну команду, которая поступает в распоряжение ведущего и выполняют его интригующие задания. К играм привлекаются зрители в студии и телезрители всей страны.

Гвоздь программы – комната с наклонным полом. Звездных гостей шоу заставят дрожать и вибрировать, танцевать до упаду, выпутываться из нелепых ситуаций, лезть за словом в карман, менять роли как перчатки.

Звездным гостем премьерного выпуска станет Михаил Галустян. В одном из конкурсов его подвесят к потолку!

Также он перевоплотится в строгого работника ГИБДД и в образ умопомрачительной брюнетки-красавицы!

«Я думал, что меня уже ничем не удивишь, но это было что-то невероятное. Я летал над сценой, а еще впервые оказался в наклонной комнате, где мне нужно было не только устоять на ногах, но еще и появиться в разных образах. Это испытание стало, пожалуй, самым сложным, потому что тут пришлось не только юмор задействовать, но и физически очень постараться. Все в студии просто плакали от смеха, когда мы участвовали в конкурсе с Глюкозой. Думаю, зрителям будет, над чем посмеяться», — отметил Галустян Teleprogramma.pro.

Напомним, в шоу «Возможно все!» к четырем лучшим комедийным артистам – Тимуру Родригезу, Надежде Ангарской, Яне Кошкиной и Денису Косякову – присоединятся Михаил Галустян, Валерия, Иосиф Пригожин, Dava, Евгений Папунаишвили, Оскар Кучера, Родион Газманов, Андрей Ургант, Любовь Успенская, Екатерина Скулкина, Наталья Медведева, Мария Кравченко, Алексей Воробьев, Митя Фомин, Виктор Логинов, Анна Семенович, Светлана Мастеркова, Анатолий Цой, Юлианна Караулова, Денис Клявер и другие.

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