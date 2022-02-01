Герои «Модного приговора»: 85-летняя рэперша, астролог и «жертва» удаленки

Рассказываем о выпусках, которые покажут в эфире Первого канала с 31 января по 4 февраля.

«Моя мама и сестра дома одеваются как на праздник!»

В понедельник в студии «Модного приговора» интернациональная семья. Диана вышла замуж за иностранца, ее супруг из Ирана, где женщин ценят за скромность и красоту. Ради нее Араш оставил бизнес и переехал в Россию, начал учить русский. Молодожены считают себя идеальной парой, ведь им даже не обязательно разговаривать, чтобы понимать друг друга. Только после свадьбы Диана совсем перестала ярко одеваться.

А на родине Араша женщины даже дома выглядят очень красиво. «Моя мама и сестра дома одеваются как на праздник, много белых цветов, красных, платья, никаких брюк. Диана, ты привыкла, что Араш уже муж и никуда не денется, вот и расслабилась. Я не знаю, как тебя заставить не носить серые кофты и джинсы. Даже обувь у нее мужская!» — сокрушается Араш.

Папа Дианы встал на сторону зятя и призвал Диану перестать носить подростковые вещи, чаще делать макияж, радовать супруга. «Возможно, я действительно не умею красиво одеваться, особенно дома. Я работаю на удаленке, и мне кажется, достаточно одеться удобно и практично. Не носить же мне дома платья в пол. Я из консервативной семьи и не надеваю глубокие декольте, мини. Залезла в свитер с высоким горлом, нырнула в джинсы и сразу стало удобно сидеть за компьютером, делать домашние дела. Не совсем понимаю, что Араш хочет от меня».

Короткие юбки сменились черными бесформенными вещами

Вторник. Валентина и Сергей возмущены тем, что короткие и яркие юбки их дочери сменились черными бесформенными вещами. Родители боятся, что из-за резкой смены имиджа, связанного с переходом героини на удаленную работу, Екатерина может потерять своего мужа.

Гость программы фитнес-эксперт Эдуард Каневский дал героине пару советов, как поддерживать себя в форме, не выходя из дома. Помимо одиночных упражнений Эдуард показал Екатерине парные упражнения, которые помогут не только поддержать физическую форму, но и укрепить отношения героини с супругом.

Переодевают астролога

Среда. Юлия Ракитова все оправдывает астрологией. Мужу Станиславу это не нравится. Он хочет нормальную жену, которая будет его любить. А она этого не делает. Она устала от того, что муж не похож на отца. Ей ближе более строгий подход в воспитании детей, потому что ее отец был очень строгим.

«Мама одевается не по возрасту!»

Четверг. Дочери Альбина и Василиса обвиняют героиню программы Екатерину Котову. Они говорят, что их мать одевается не по возрасту и выглядит как тетя, пытающаяся казаться подростком. Дочки недовольны маминым молодым человеком и считают, что ей нужен более надежный мужчина.

Екатерине нравится экспериментировать со своей внешностью, к примеру, она увлекается пирсингом. Гость программы ювелир Эли Фенькова дала героине дельный совет, а также рассказала, какие виды пирсинга в моде, а в какие потеряли актуальность.

«Моя бабушка – звезда соцсетей!»

Пятница. Герои программы Алевтина Михайловна и ее внук Станислав – отличный пример того, какими близкими могут быть отношения между поколениями. Станислав помог бабушке стать звездой социальных сетей, он ведет ее блог, где она рассказывает о жизни, о своей активной жизненной позиции, вдохновляет подписчиков.

Бабушка и внук посетили много стран, каждое путешествие для них особенное, наполненное незабываемыми эмоциями. Алевтина вместе с внуком исполнили отрывок из совместного трека, а также записали видео с Александром Васильевым. Приятным сюрпризом для Алевтины Михайловны стало появление в студии ее любимого певца Марка Тишмана.

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