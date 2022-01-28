Летающий Маркони и Зудина-астроном: чем удивит третий выпуск «Танцев со звездами»

Ваня Дмитриенко готов сбацать рок-н-ролл, а Мария Миронова все еще не выйдет на паркет.

В воскресенье, 30 января, канал «Россия 1» покажет третий выпуск шоу «Танцы со звездами», который, как обычно, не будет лишен сюрпризов.

Один из них — совершенно новый Владимир Маркони. В своем новом танцевальном номере, шоумен взлетел в аэротрубе!

А пара Марины Зудиной и Максима Петрова, пока репетировали, устроили в танцевальном классе мини-планетарий. Чтобы прочувствовать романтику румбы, танцорам потребовалась магия звезд.

Самый юный участник проекта — певец Ваня Дмитриенко — проявил упорство, достойное настоящего мужчины.

«В прошлый раз мы танцевали босиком и очень много тренировались, по четыре часа в день. Поэтому сейчас у меня как у профессионального танцора ноги стерты в кровь. Перед вторым эфиром я сделал сотню поддержек — за кулисами и на танцполе. И я доволен! В этот раз мы с моей партнершей Любиной покажем настоящий рок-н-ролл! Будет круто, обещаю», — говорит молодой музыкант.

А вот Мария Миронова и Евгений Папунаишвили тренируются пока онлайн — из-за болезни. Пара репетирует джайв, который они готовили к прошлому туру, но так и не показали.

«Маша — боец! Я вижу, что у нее есть огромный потенциал на этом проекте», — поддерживает актрису Евгений.

Не пропустите новый выпуск шоу «Танцы со звездами» — 30 января в 17:50 на канале «Россия».

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