«Поучаствовала с превеликим удовольствием»: Мария Кравченко рассказала о новом шоу «Возможно все!»

В следующую пятницу, четвертого февраля, на телеканале «Россия 1» состоится премьера международного хита «Возможно все!».

В новом юмористическом пятничном шоу звезды будут проходить смешные испытания. В каждом выпуске четыре постоянных участника. Ими станут Денис Косяков, Надя Ангарская, Яна Кошкина и Тимур Родригез.

А четыре звездных гостя объединяются в одну команду, которая поступит в распоряжение ведущего Владимира Маркони и выполнит его интригующие задания.

К играм привлекаются зрители в студии и телезрители всей страны. Одна из звездных гостей шоу — Мария Кравченко — поделилась впечатлениями со съемок.

«Я кайфанула, поучаствовала с превеликим удовольствием. Если меня позовут еще раз, я обязательно приду. Здесь очень разные конкурсы, удачно собранные в единое целое: можно и спеть, и станцевать, и в «крокодила» поиграть, и что-то изобразить жестами. В некоторых конкурсах нужно выработать стратегию, научиться ловко передвигаться, используя все части тела. Я поцарапала ноги, появились гематомы на руках — в комнате, которая находилась под определенным углом наклона. Но это ерунда по сравнению с куражом, который я испытала во время конкурса», – рассказала Мария Кравченко.

Шоу будет выходить каждую пятницу в 21:00 на телеканале «Россия 1».

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