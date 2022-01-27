Долой зону комфорта: звезды отправятся на обычную работу в новом реалити-шоу

Шестого февраля на канале «Муз-ТВ» состоится большая премьера — оригинальное реалити-шоу «Звезда под прикрытием».

В этой передаче популярные артисты спустятся с музыкального олимпа и попробуют себя в самых обычных профессиях. Их загримируют до неузнаваемости и на день отправят работать в автосервис, столовую, швейный цех, цветочный магазин или в другое место работы. Создатели программы уверяют, что все локации и персонал, показанные в шоу, реальны.

Интересно, что до самого выхода на новую работу звезды даже не будут подозревать, в кого им придется перевоплотиться. Задача артиста — отработать полный день в чужой для него сфере, выполнить жесткие требования начальства и при этом не «спалиться» перед своими новыми коллегами. Если все пройдет гладко, участник получит денежный приз.

Героями под прикрытием в первых выпусках станут исполнители Zivert, Niletto, Глюкoза, Тимур Родригез, Дава и Митя Фомин.

«Меня на улице узнает почти каждый. Подходят люди, и все хотят фотографироваться, а порой, очень хочется пообщаться с простыми людьми не из круга шоу-бизнеса, без фоток, по-человечески, как это было всегда в моей жизни раньше до популярности», — признается Niletto. «Если я где-то за границей и нет русскоговорящих, меня не так часто узнают. Там я совершенно другой человек и могу выдавать себя за кого хочу. А вот так вот в России это сложновато, поэтому мне было интересно оказаться в шкуре другого человека и попробовать себя», — говорит Глюкоза. «На съемках было непросто: все валилось из рук, я сломал соковыжималку, блендер, перепутал все ГОСТы. Что в итоге вышло из этого эксперимента — увидите сами! Я старался менять голос, но меня всегда легко узнать по добрым глазам. Та работа, которую я выполнял — это титанический труд, уважаю людей этой профессии!» — прокомментировал Митя Фомин.

Не пропустите суперпремьеру шоу «Звезда под прикрытием» — 6 февраля в 16:30 на канале «Муз-ТВ».

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