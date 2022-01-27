«Улетное видео»: на канале «ЧЕ!» стартует новый хит-парад роликов из Интернета

29 января на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера развлекательного шоу «Улетное видео. Топ-35». Ведущим выступит спортивный комментатор Артем Хворостухин. Шоумен будет отбирать для зрителей лучшие ролики из Интернета.

В подборку попадет все, что может поразить, рассмешить и удивить: нелепые ситуации, забавные животные и разбушевавшиеся стихии. Ведущий соберет хит-парад из роликов со всего мира и оставит пару едких комментариев к каждому видео.

«Я с детства любил классные видео, делал подборки на компе. Но потом мама нашла пару папок, за которые я краснел… — рассказывает Артем. — Прошло время. Я эволюционировал как личность. Теперь у меня пароль на компьютере и личный хит-парад на «ЧЕ!».

Смотрите «Улетное видео. Топ-35» с Артемом Хворостухиным — по выходным в 13:00 на канале «ЧЕ!»

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