Первый канал представит подробности расследования расстрела царской семьи Романовых

30 января в 19 часов Первый канал покажет документальный фильм-расследование об одной из главных тайн XX века — «Дело Романовых. Следствием установлено».

Журналисты, историки и криминалисты решили поставить точку в вопросе о том, являются ли останки, найденные три десятилетия назад в Поросенковом логу под Екатеринбургом, телами царской семьи и их слуг.

Итоги расследования будут представлены на Архиерейском соборе весной 2022 года, где будет решаться вопрос, являются ли эти останки святыми мощами, но зрители смогут узнать подробности уже в конце января.

«Смывы следов бурого вещества на этой рубашке нам позволили выделить ДНК-профиль Николая Романова, а дальше у нас произошла идентификация останков из захоронения в Екатеринбурге. Мы нашли, что у нас есть генотип Николая Романова, который сочетается с детьми, с погибшими девочками, на уровне отец – дочь. А дальше в этом захоронении были идентифицированы останки матери этих детей», — говорит в фильме замруководителя отдела медико-биологических исследований Главного управления криминалистики СК России Светлана Фролова.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были убиты император России Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и наследник императора, цесаревич Алексей, а также их приближенные: доктор Евгений Боткин, горничная Анна Демидова, лакей Алексей Трупп и повар Иван Харитонов.

По данному делу проводилось немало расследований. Но в 2015 году началось еще одно, подкрепленное технологиями современной генетики. Журналисты Первого канала получили эксклюзивные материалы об этом деле, которыми спешат поделиться со зрителями.

Съемочная группа стала свидетелем следственного эксперимента, который пошагово восстанавливает всю картину происходящего в расстрельной комнате дома Ипатьева, где была убита царская семья. Вместе со следователем, который ведет дело, журналисты побывали не только на месте преступления в Екатеринбурге, но и в Санкт-Петербурге, где жила царская семья перед ссылкой в Тобольск и где в современное время проводились уникальные экспертизы по исследованию останков.

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