Герои «Модного приговора»: «Она одевается как 30-летняя, хотя ей уже 61!»

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 24 по 28 января.

Сын стыдится мать

В понедельник героями передачи стали люди небанальные. Анастасия пишет сказки. Сын занимается ее продвижением и на встречи с издателями старается ходить без мамы. Основная причина – ее внешний вид.

«Моя мама одевается хуже, чем Баба Яга. У той хотя бы был постоянный стиль», — говорит Петр. Героиня называет себя жесткой оптимисткой. Ее цель – с помощью сказок принудительно улучшить настроение, внушить людям позитив. «И только попробуй с ней не согласись!» — предупреждает сын.

Многие вещи Анастасия считает счастливыми и продолжает их носить, хотя они давно вышли из моды.

«Когда я пишу сказки, я не смотрю во внешний мир, а полностью погружаюсь в себя. У меня есть принцип – счастливую одежду ношу и не выбрасываю. Поэтому я такая удачливая», — объясняет героиня. Некоторым вещам в ее гардеробе уже больше 25 лет.

Скрывает свой реальный возраст

Вторник. Девушки часто скрывают свой возраст, говорят, что они моложе, чем на самом деле. Для Елены Князевой эта позиция стала жизненным девизом. Она одевается как 30-летняя, хотя ей уже 61.

Подруга Маргарита уверена, пока Елена не начнет одеваться по возрасту, она так и будет притягивать только сомнительных мужчин. Ведь недоумение окружающих вызывает не цифра в паспорте, а внешний вид хозяйки паспорта.

Муж изменял 20 лет

Среда. Галина сбежала в Москву от бывшего мужа, который изменял ей на протяжении двадцати лет. Сейчас она пытается начать новую жизнь, но прошлое ее не отпускает. Близкая подруга Тамара считает, что Гале пора разорвать связь с прошлым навсегда, чтобы встретить достойного мужчину.

А Галя боится, что не выдержит и вернется к бывшему, который начал давить на жалость и просить прощение. Тамару беспокоят постоянные депрессии подруги, ведь у той пока не получается найти себя в Москве. Ситуацию усугубляет то, что взрослый сын Галины не принял ее решение о переезде и разводе с отцом.

Спасает кошек и забыла про себя

Четверг. Александра и Юлия – подружки, обе они волонтеры, занимаются спасением кошек. Александра хочет вразумить свою подругу и убедить в том, что, спасая кошек, не следует забывать про себя.

Юлия уже потеряла мужа, выбрав не его, а бедных кошечек. Все свободное время героиня проводит в подвалах, спасая животных. Александра обеспокоена тем, что Юля махнула на себя рукой. А Юля говорит, что ее одежда отвечает ее образу жизни и другой ей не надо.

Абьюз…

Пятница. В отношениях с бывшим мужем Наталья столкнулась с самым настоящим абьюзом. Если раньше она одевалась женственно и элегантно, то после развода ее внешний вид оставляет желать лучшего. Подруга Алла искренне за нее переживает и не хочет, чтобы Наталья ставила на себе крест. Старые обиды не должны мешать новой жизни.

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