«Тема»: 30 лет назад зрители увидели первый выпуск одного из самых ярких ток-шоу в истории отечественного ТВ

В конце января 1992 года в эфир «Останкино» (так в те годы именовался Первый канал) ворвалась передача с довольно скучным названием, но отнюдь не скучным содержанием. Это было острое ток-шоу, впервые поднимавшее в масштабах новой России пикантные и зачастую табуированные темы.

«Подумать и разобраться»

Прощупав зрителя на готовность воспринимать многослойную проблематику при помощи «Взгляда», главный телепродюсер постсоветского пространства Влад Листьев пошел дальше. И решил запустить ток-шоу. Это сейчас от аналогичных программ отбоя нет, а тогда было сложно представить максимально дисциплинированных советских граждан открыто спорящими о шовинизме, коррупции или развале института семьи. До орущих и дерущихся в студии «экспертов» было еще бесконечно далеко, но первые семена на этом поле посеял именно Листьев.

Итак, вот он, малоизученный отечественным зрителем формат: приглашенные в студию гости вместе со зрителями обсуждают актуальные темы под чутким присмотром дирижера-ведущего. Первый выпуск, вышедший в эфир 31 января 1992 года, был посвящен разводам и довольно больному вопросу: почему после расставания родителей дети чаще всего остаются жить с матерями.

Интеллигентный лишь с виду Листьев был не просто продюсером и ведущим, но и сценаристом программы, что сказывалось на публицистическом накале проекта.

К примеру, выпуск на тему «Есть ли в стране расизм?» начинался с просмотра чернокожим мальчиком фрагмента мультика «Доктор Айболит», где пели про горилл в Африке. На дворе 1992 год. Можно ли представить подобную смелость сейчас? Вряд ли. Но тогда все было иначе: в Советском Союзе, объединившем под своими широкими крыльями 15 республик, расизма вроде как не было, а вот в молодой свободной России он вдруг начал поднимать голову. Что и обсуждалось горячо и открыто. «Есть ли в России расизм? — спрашивал с телеэкрана Владислав. — Попробуем подумать и разобраться».

Именно эти два слова — «подумать» и «разобраться», практически растворившиеся на просторах современного российского ТВ, и определяли стилистику и интонацию «Темы».

«Вы можете спросить обо всем»

Конечно, Листьев не сам придумал новый для нашего ТВ формат — он подсмотрел его у Фила Донахью, выпускавшего авторское ток-шоу с 1967 года. Но в нашей стране «Тема» во многом опередила время. Влад старался не отставать от знаменитого коллеги в выборе предметов обсуждения. Феминизм, смена пола, лишний вес, пластические операции, мигранты — об этом и многом другом уже тогда говорил в своей программе Листьев.

В «Теме» часто принимали участие звезды: например, Мария Шукшина пыталась объяснить, каково быть дочкой блестящего советского писателя и актера, Юрий Никулин и Михаил Задорнов обсуждали терапевтический эффект от смеха, а Валерий Комиссаров говорил о пользе приватизации.

Еще один козырь «Темы», выгодно отличавший программу, — откровенность. И полная прозрачность. Зрители в зале были не эксплуатируемой массовкой, аплодирующей по свистку, людей ценили как полноценных участников и давали шанс задать свои (а не подготовленные и согласованные) вопросы.

— Вы имеете право спросить обо всем, что вас интересует, — предупреждал в 1993-м Листьев в начале выпуска, героиней которого стала Алла Пугачева (Листьев часто делал темой очередного эфира конкретного человека —

естественно, знаменитого). И Алла Борисовна не могла демонстративно встать и уйти, обидевшись на кого-то, — она прилежно отвечала абсолютно каждому.

Влад Листьев был, как теперь говорят, шоураннером, мотором, идеологом и главной звездой «Темы». Неудивительно, что после его ухода в 1994 году (Листьев решил сосредоточиться на сво-

ем новом ток-шоу «Час пик») «Тема» начала медленно, но верно затухать. И все же смогла продержаться в эфире еще шесть лет. Ведущей сначала стала журналистка Лидия Иванова, затем рулить передачей стал ее коллега Дмитрий Менделеев, которого, в свою очередь, сменил кинорежиссер Юлий Гусман. Последние годы существования «Темы» вряд ли можно сравнивать со звездным листьевским периодом, и все же программа навсегда осталась в памяти зрителей как прародительница всех современных телевизионных ток-шоу.

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