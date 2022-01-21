«Это был ад адищенский»: ведущие «Орла и решки» честно расскажут о съемках шоу

24 января на канале «Пятница!» выйдет документальный фильм «Орел и решка. Работа мечты». Создатели и ведущие проекта расскажут, с чего все начиналось и что осталось за кадром трэвел-шоу, успевшего стать культовым.

Зрители услышат откровения Жанны Бадоевой, Анастасии Ивлеевой, Антона Птушкина, Регины Тодоренко и других звезд, причастных к созданию передачи.

Ивлеева вспомнила, как в самом начале работы в передаче создавала впечатление гопницы, за что получила много хейта в социальных сетях. А ведь молодая ведущая всеми силами пыталась быть милой. Работа в проекте раскрепостила ее и помогла принять себя.

«Сначала я закрывалась с ног до головы, но в процессе начала доверять людям и присматриваться к себе. Мы хорошо поработали над моей самооценкой в течение четырех лет — потом я спокойно подбрасывала лифчики на камеру», — говорит Анастасия.

А вот Андрей Бедняков больше всего раздражал не зрителей, а продюсеров.

«Я помню выражение лица продюсера, которое говорило: «Боже, какого дебила мы взяли! Это полный провал, у него ничего не получится». Было тяжело сниматься, понимая, что тобой недовольны. Я помню, всех раздражало, что я не мог вести подобающим образом в пятизвездочных отелях и ресторанах. Я ведь пацан из Мариуполя и вел себя как обычно», — вспоминает ведущий.

Вот еще несколько цитат из грядущей документалки.

«Это был ад адищенский. Я помню, как прилетела после 18-часового полета. Я вышла из самолета, и мне сказали, что снимаем прямо сейчас. Я плохо пахла и подмывалась в раковине мальдивского аэропорта. И там же я переодевалась и крутила локоны», — возмутилась Регина Тодоренко. «Худшее время в моей жизни — когда со сломанной ногой мы поехали в Эквадор. Каждый шаг тебе приносит боль, а ты должен радовать людей. Потом мы взбирались на вулкан, и осел, на котором я сидел, скинул меня. Я ударился больной ногой о камень», — поделился Антон Зайцев. «Намазалась я средством от комаров на Фиджи — не намазала только пятую точку. А потом ложусь на гамак и тысячи комаров кусают меня в зад. Наутро отвели к врачу — сняв штаны, я потеряла сознание», — призналась Леся Никитюк.

Не пропустите документальный фильм «Орел и решка. Работа мечты» — 24 января в 22:20 на канале «Пятница!»

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