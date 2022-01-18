Герои «Модного приговора»: толстушка и муж-изменщик

«Мама совсем на себя забила!»

В понедельник в модном суде сразу пять истцов. Большая семья бьет тревогу: мама перестала следить за собой. Дошло до того, что младшей дочке Маше стыдно с ней выходить. «Мама совсем на себя забила, максимум, что она делает – это причесывается и голову моет, и то, когда мы ей об этом скажем!»

Зато ее мужа Вениамина все устраивает, ведь главное, что она сидит дома и ждет его за накрытым столом. Ответчица Ульяна признается, что до такого состояния ее довел ревнивый муж. Дети соглашаются и хотят, чтобы их папа наконец-то ослабил хватку и дал маме больше свободы.

Восстановление после аварии

Вторник. Жизнь Татьяны всегда была полна азарта и риска: она любила гонять на мотоцикле, ходила на рок-концерты. Семь лет назад она с мужем попала в аварию, после которой молодой девушке ампутировали часть ноги. Татьяна прошла долгий путь реабилитации и принятия себя. В гардеробе вместо привычных ярких вещей появились черные платья, которыми она маскировала протез.

Спустя время Татьяна вернулась к прежнему образу жизни, а вот вернуть яркие краски в свой гардероб не сумела. Серые и безликие вещи скрывают ее богатый внутренний мир. Сейчас Таня работает в центре протезирования, помогает пациентам справиться с первыми трудностями при реабилитации. Только вот сама она выглядит пока не очень не вдохновляюще.

«На улице с детьми ее принимают за бабушку!»

Среда. Героиня и ее муж много лет в браке, у них двое детей, однако страх, что муж уйдет, не покидает Татьяну ни на минуту. Она очень комплексует из-за лишнего веса, на улице с детьми ее принимают за бабушку. Супруг тоже не скупится на «комплименты» и называет жену толстой, неопрятной, безвкусно одетой. Подруга Виктория обеспокоена: «Тань, ты, когда займешься собой?» «Я боюсь, что он уйдет к другой, как мой бывший, — рассказывает Татьяна. — Мы с Сашей познакомились, когда я была худой, а теперь вот во что превратилась, мне страшно.

Это все гормональные сбои после родов, ничего не могу сделать с весом. Муж еще в зал меня не пускает, говорит, с детьми некому сидеть. Мог бы и побыть с ними разок, но нет — лучше в компьютер играть. А потом жаловаться, что жена толстая. Знаете, как мне обидно?»

Лишний вес – это приговор или всего лишь отговорка? Модный суд разберется.

Фитнес прямо в студии

Четверг. В гардеробе Юлии много ярких вещей, которые поднимают ей настроение в самую ненастную погоду. Но на душе у героини все не очень радостно. Может, из-за недополученного в детстве внимания, Юля ведет себя как ребенок, отрицает разумные советы мужа, питается неправильно, из-за чего страдает ее фигура. Фитнес-тренер Эдуард Каневский устроил тренировку Юле прямо в студии, показал комплекс полезных упражнений и проследил за тем, чтобы героиня не отлынивала.

Важные советы получил и ее муж Евгений. Он понял, что постоянные упреки про лишний вес очень ранят Юлю. Нужно поддерживать жену, даже если она, порой, срывается и съедает пару-тройку плюшек. Евгений надеется, что преображение поможет Юле повзрослеть и вместо худи с Микки Маусом она выберет брючный костюм или красивое платье.

«Муж повесил долг в 18 миллионов рублей!»

Пятница. Мария Попова привела подругу Ксению Лукину в студию «Модного приговора», обвиняя в том, что ее гардероб «сильно младше» ее самой. Ее цель — не только помочь Ксении одеваться в соответствии с возрастом, но и вернуть доверие к мужчинам.

Ксения Лукина прожила 10 лет в счастливом браке, пока муж не изменил ей с ее же подругами и не повесил на нее долг в 18 миллионов рублей, оставив «любимую» на произвол судьбы без квартиры, одежды и любимого кота.

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