Полет над водой: Валя Карнавал испытала острые ощущения в новом шоу

17 января на канале СТС состоится премьера нового шоу «Не дрогни!». Одной из его ведущих стала популярный блогер Валя Карнавал. Зрители снова увидят, как 20-летняя девушка проходит жуткие испытания.

Всего в проекте трое ведущих. Двое других — Артур Бабич и Михаил Галустян. Каждый их них должен выбрать себе подопечного из народа, которому придется получить некий пугающий опыт. Задача участников — не дрожать. Победит тот, кто проявит меньше всего страха.

Однако ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, должен сам пройти испытание. Так, в одном из выпусков Карнавал досталась головокружительная езда на мокром аттракционе. Девушку привязали к железной конструкции, которая вращалась на 360 градусов над бассейном с водой. Сухой из этой передряги Валя уйти не смогла.

«Я понимала, что ничего суперплохого случиться не может. Ведь рядом большая съемочная группа и мои соведущие», — говорит бесстрашный блогер.

Ранее, кстати, она участвовала в другом экстремальном шоу СТС — «Форт Боярд», — где ей досталось испытание и близкое знакомство со скорпионами.

Не пропустите премьеру шоу «Не дрогни!» — в понедельник, 17 января, в 20:00.

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