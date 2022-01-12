Ирена Понарошку стала лицом и ведущей канала «Суббота!»

Блогер поделится со зрителями лайфхаками и расскажет об экологичном потреблении.

Популярный блогер Ирена Понарошку стала ведущей и амбассадором телеканала «Суббота!». Она будет вести проекты «Ретроградный Меркурий» и «Марафон счастья».

«Суббота для меня не просто день недели, это состояние души. Я много лет веду проект «Добрая суббота» в Instagram, а теперь стала лицом телеканала «Суббота!». Я считаю, что все это не просто так, и хочу, чтобы у меня в душе, даже в самый хмурый понедельник, было легкое и беззаботное настроение субботнего дня!» — говорит Ирена.

Добавим, что «Ретроградный Меркурий» — это ежедневная передача-гороскоп, помогающая девушкам принимать решения в карьере, отношениях и финансах. А «Марафон счастья» — серия полезных практик на каждый день, позволяющих притянуть удачу.

Кроме того, 39-летняя Понарошку стала экоамбассадором «Субботы!», она будет рассказывать зрителям об экологичном потреблении и полезных повседневных привычках. Блогер знает, как в ежедневном быту можно легко и приятно дарить заботу родной планете.

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