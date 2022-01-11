«Модный приговор»: «пинок» от Хромченко и семья Букиных

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 10 по 14 января.

Эвелина Хромченко дала героине «волшебный пинок»

Понедельник. Татьяна говорит, что всегда была модницей. В ее гардеробе полно одежды на любое событие. А вот подписчики в социальной сети шлют плохие комментарии и называют ее страшной. Но Татьяна уверена, что способна покорить любого своей харизмой.

Студия разделилась на два лагеря: одни поддержали героиню, другие, наоборот, раскритиковали. Эвелина Хромченко дала героине «волшебный пинок», который был ей необходим, чтобы та взглянуть на себя со стороны. Только вот поможет ли героине жесткая критика?

«Замкнулась, началась депрессия»

Вторник. Наталья с детства мечтала стать стюардессой, но жизнь распорядилась иначе. Тогда она взяла все в свои руки и сшила себе фирменный костюм авиации, став первым «наземным бортпроводником» в городе Омске.

На протяжении десяти лет все были в восторге от ее формы. Только коллеги на работе не разделили инициативы и стали буквально травить и унижать ее.

Наталья замкнулась, у нее началась депрессия. Муж Натальи обратился в программу с целью вернуть улыбку любимой жене.

«Оля – маленький тиран и диктатор!»

Среда. «Оля – маленький тиран и диктатор!» — возмущается ее муж Николай. Она в прямом смысле слова ущемляет мужа во всем: в еде, в принятии решений, она даже вещи его отбирает.

Самой Ольге кажется, что быть диктатором ее вынуждает муж, который без ее помощи шагу ступить не может. «Ну а как мне еще себя вести? Если не наорешь, никто ничего делать не будет!» — оправдывается Ольга.

Она считает, что ее муж добровольно выбрал роль жертвы. Во время программы стало понятно, что, несмотря на постоянные перепалки, герои все равно по-настоящему любят друг друга. После преображения Ольга задумалась о том, что пора бы и мужа переодеть.

«Моя жена — пацанка в балахонах, мешках и шароварах!»

Четверг. Линар и Арина уже три года в отношениях, за это время они успели понять, что идеально друг другу подходят: оба веселые, изобретательные, непосредственные. Вот только в одном их мнения не сходятся: как должна одеваться девушка креативного директора.

Героиня — блогер, она снимает шоу о новых способах преподавания, рассказывает, как сделать так, чтобы дети хотели приходить в школу, а учителям было нескучно вести уроки.

Еще одно ее большое детище — проект по ремонту сельских школ: «Пространство очень важно, от цвета стен и мебели зависит успеваемость учеников, а я знаю, каким это пространство должно быть».

«Я познакомился с Ариной, когда она работала еще в школе и была похожа на училку лет сорока, одевалась в свитера, во все серое, потом поменяла профессию, и все стало ровно наоборот: получилась пацанка в балахонах, мешках и шароварах.

Лучше бы ты сделала ремонт в своем гардеробе, а не ездила по Урюпинскам. Я дарил ей сертификаты в магазины, предлагал работу со стилистом, все без толку», — обвиняет Линар свою подругу.

Как переодеть закомплексованную девочку-подростка

Пятница. Собака сплотила семью Букиных. Ирина и Елена занимаются благотворительностью, мать и дочь спасают алабаев – собак очень крупной породы. Сначала муж Ирины боялся собак, но после знакомства с огромным псом он стал помогать жене и дочке, теперь самый желанный подарок для мужчины — это длинный поводок для прогулки с любимым питомцем.

Елена переживает за дочь и хочет, чтобы она в свои 25 лет научилась выглядеть женственно, избавилась от комплексов, полюбила себя, начала встречаться с молодыми людьми. Смогут ли стилисты превратить закомплексованную девочку-подростка в настоящую леди?

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