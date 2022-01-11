НТВ покажет новогодний спецвыпуск шоу «Суперстар!»

Любимые артисты вернутся на сцену с новыми аранжировками своих хитов.

15 января канал НТВ покажет специальный выпуск музыкального шоу «Суперстар!» – «Новогодний Суперстар!». Участники двух сезонов проекта выйдут на сцену, чтобы исполнить нетленные хиты в новых аранжировках.

Напомним, эта передача возвращает телезрителям певцов, собиравших стадионы в 80-х, 90-х и «нулевых». Ведь они до сих пор могут удивлять и поражать поклонников своим талантом. Это Виктор Салтыков, Шура, Юлиан, Наталия Власова, Вика Цыганова, Авраам Руссо, Анастасия, Татьяна Иванова, Богдан Титомир, Владимир Левкин, Николай Трубач, Алиса Мон, Ирина Шведова и Юлия Волкова. Новые аранжировки хитов этих звезд, без сомнения, привлекут внимание как их давних фанатов, так и молодой аудитории.

Кстати, как сообщает НТВ, финал второго сезона шоу, вышедший в эфир 26 декабря 2021 года, занял первое место среди всех развлекательных шоу субботы и воскресенья с долей 13,6% и рейтингом 4,4% в аудитории «Все 18+». Передача достигла своего максимума внимания телезрителей в момент объявления победителей, ими стали Шура и Виктор Салтыков.

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