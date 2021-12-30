Досталось и Соседову, и Цыгановой, и Любаше: Шура подвел итоги шоу «Суперстар! Возвращение»

Певец отметил, что ему была важна не статуэтка, а внимание публики.

Звезда 90-х, певец Шура стал новым гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», и первым делом его расспросили о победе в телепроекте НТВ «Суперстар! Возвращение».

«Я победил. Я и Салтыков. Мы поделили пополам первое место, дали две статуэтки… — рассказал Шура. — Ну, так было нужно. По баллам получилось одинаково». «Разделили с ним первое место, хоть и не очень ему это понравилось, честно скажу. Мне-то абсолютно пофиг было. Я просто в эфире каждое воскресенье на канале, и я это ценю. А все остальные не догоняют, что в этом и есть фишка. Мы не корову разыгрываем, мы не миллион выигрываем. Нам просто дали вот такую статуэтку, и все. А они, почему-то все решили, что там ой чего».

46-летний певец отметил, что достиг равенства баллов благодаря члену жюри Сергею Соседову. Шура также признался, что у него было много конфликтов с музыкальным критиком, но сейчас он воспринимает его нормально.

«Он реально критик, да. Где-то он прав, где-то неправ. Неправ он только в одном: когда начинает певцам, артистам показывать, как нужно петь. Это вообще не его. Это страшно», — высказался Шура о Соседове. «Я люблю его, конечно. Понимаю его. Но когда он начинает петь и показывать, как нам нужно петь, ой, *** (ругательство. — Прим. авт.), я не могу на это смотреть».

Ему напомнили, что этот сезон шоу был очень скандальный — кто-то из участников постоянно рыдал на сцене.

«Рыдает только Цыганова у нас. Вымаливает вот так стоит прям, как на паперти», — прокомментировал артист.

Он добавил, что все участники проекта уже давно «сбитые летчики», но Вика Цыганова до сих пор уверена, что ее песни популярны.

Далее он жестко прошелся по еще одной своей конкурентке — певице Любаше.

«Любаша не является певицей, а только поэтессой. Я бы ей советовал впредь не делать никаких сольных концертов как автору и поэтессе, потому что у нее это не получается. Либо ты делаешь концерт и приглашаешь туда нас, — поющих — и мы поем твои песни, но самой ей я никогда в жизни не посоветую, чтобы она выходила на эстраду и снова пела, как в нашем проекте. Она этого не умеет», — высказался Шура.

Он также отметил, что организаторы шоу не режиссируют все происходящие на проекте скандалы. По его словам, в этот раз артистов не сталкивали лбами, каждый вел себя так, как считал нужным, что очень порадовало певца-победителя.

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