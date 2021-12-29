Полуфинал «Ледникового периода»: Муцениеце – стриптизерша, а Милохин и Медведева страстно поцеловались

К сожалению, заслуженный тренер России Татьяна Тарасова из-за болезни не смогла участвовать в последних двух выпусках. Ее госпитализировали с высоким давлением. К счастью, на данный момент ее выписали, чувствует себя Татьяна Анатольевна лучше.

В итоге в жюри вошли Дарья Мороз, Даниил Спиваковский, Роман Костомаров, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Татьяна Волосожар накануне получила серьезную травму колена, однако от соревнований не отказалась. Максим Траньков комментировал выступление супруги со слезами: «Мне было очень тяжело смотреть этот номер, потому что я видел, что дома Тане даже просто ходить было больно».

Дарья Мельникова и Максим Маринин выступали со светящимися воздушными шарами.

А Оксана Домнина и Кирилл Зайцев катались под «Калинку» в одном коньке.

У Дани Милохина и Жени Медведевой было радостное новогоднее выступление под Happy new year группы ABBA.

«Как они друг на друга смотрели! — восхитилась Татьяна Навка. – А как они в конце целовались!»

Агата Муцениеце тоже зашла с козырей, сыграв соблазнительную стриптизершу.

«Чтобы на пилоне, да еще в коньках – такое мы видим впервые!» — удивился Алексей Ягудин.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев разыграли на льду триллер: она опоила его зельем и превратила в зомби.

«Ксюха упала с высокой поддержки на копчик, я очень испугался, — рассказал Соловьев Алине Загитовой. – Но на следующей тренировке она заявила: «Нет, мы сделаем эту поддержку!» «Это лучший проект в моей жизни! – призналась Бородина. – Дима, спасибо тебе за все! Как же ты со мной намучился».

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