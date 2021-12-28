Новогодний «Модный приговор»: как судьи переодели Деда Мороза и Снегурочку

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 27 по 30 декабря.

Таксист стал дедом Морозом

Понедельник. Алексей работает таксистом, а под Новый год он превращается в настоящего помощника Деда Мороза и делает подарки для маленьких пассажиров. Вместе со своей женой Милой он творит добро, несмотря на тяжелейшую ситуацию в собственной жизни.

Старший сын Алексея и Милы – незрячий инвалид с ДЦП, ему нужен особый уход и внимание. Но супруги не опускают руки, не пеняют на жестокий мир, они искренне дарят свою любовь другим.

Истец программы – Анна Громова, которая однажды случайно села в такси к Алексею, и ее сын получил подарок. Анна не осталась равнодушной и захотела отблагодарить таксиста. Его история потрясла ее до глубины души, в соцсетях Анна запустила «Бумеранг добра», на который откликнулось огромное количество людей. Благодаря этой акции удалось собрать приличную сумму денег для нужд семьи Алексея.

«Каждое 31 декабря мы идем рыбачить!»

Вторник. Гале шестнадцать, она — самый обычный подросток: учится, гуляет, влюбляется. Когда девочке было одиннадцать, Галя осталась сиротой. Ее единственная бабушка заменила ей всех близких. На протяжении пяти лет они живут вдвоем душа в душу, поддерживают друг друга, дружат, даже рыбу вместе ловят. И это не шутка.

Бабушка Люда сначала отдала внучку на занятия в рыболовный клуб, а потом и сама решила не отставать и начала профессионально заниматься рыбной ловлей. У них даже традиция есть: каждое 31 декабря они вместе идут рыбачить. Бурят лед, вешают на бур самый большой шар, а из улова выкладывают слова: «С Новым годом!»

Семья с 22 детьми

Среда. У Валентины и Сергея огромная семья, у них 22 ребенка: 8 родных и 14 приемных. Валентина увлекается кондитерским делом и даже открыла свой небольшой бизнес. Во время праздников семья собирается за огромным столом.

Сергей считает свою супругу необыкновенной и хочет подарить ей настоящую сказку, так как в заботах о большой семье Валентина отодвинула себя на второй план. «Модный приговор» преобразил Валентину, а гость программы — Олег Ильин, владелец именных кондитерских, сделал новогодний подарок героине, пригласив ее вместе со всей семьей на личный мастер-класс и чаепитие.

Переодеваем Деда Мороза и Снегурочку

В четверг в студии соберутся волшебники и волшебницы, а ведущие и гости определят самых стильных Деда Мороза и Снегурочку. Снегурочка Олеся негодует: «Я хочу, чтобы мой коллега на встречи с заказчиками приходил стильно одетым, в костюме. А он девается всегда в один свитер, джинсы и кроссовки. У Владимира даже волосы его торчат из-под белоснежной бороды, какой же это Дед Мороз?» Дед Мороз Владимир «внучке» возражает:

«Ничего критичного я не вижу. Какая разница, как я буду приходить к заказчикам, им же нужен Дедушка в шубе, а не я в свитере. Со своей ролью волшебника, по-моему, справляюсь отлично. Хожу в чем мне удобно. Я пою в церковном хоре, приношу людям счастье, а детишкам дарю радость, благодаря мне они верят в чудо!»

Ведущие предложили преобразить не только Владимира, но и Олесю, ведь у стильного Деда Мороза должна быть стильная Снегурочка.

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