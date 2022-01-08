Последние новости о «Евровидении-2022», которое пройдет в мае в итальянском Турине

Казалось бы, еще вчера все обсуждали Манижу и ее выступление на «Евровидении-2021», а на носу уже новый конкурс.

Что на настоящий момент известно об очередном старосветском вокальном смотре?

Ciao, Italia!

Стараниями эксцентричной итальянской рок-группы Maneskin, победившей на конкурсе в прошлом году, «Евровидение-2022» переезжает в Турин. Этот город еще ни разу не принимал конкурс. Давным-давно шоу проводили в итальянских Риме (1991) и Неаполе (1965).

Три концерта грядущего телепроекта (два полуфинала 10 и 12 мая, а также финал 14 мая) состоятся на спортивно-концертной арене «Пала Альпитур», вмещающей более 16 тысяч человек. Там проходят не только музыкальные мероприятия, но и баскетбольные, гандбольные, хоккейные и теннисные матчи. В прошлом году билеты на конкурс стоили от 40 (3300 рублей) до 245 (20 450 рублей) евро. В этом они еще не поступали в продажу.

Эскимосы из Германии

В 2022 году, если все пойдет хорошо и пандемия не спутает карты (на всякий случай организаторы отрабатывают и онлайн-формат мероприятия), в конкурсе будет участвовать 41 страна: Армения вернулась после годичного перерыва, а Черногория — после двухлетнего. Пока в большинстве государств проходят национальные отборы. Лучшие (ну, или те, кто заинтересован) артисты борются за право заявить о себе на весь мир через «Евровидение».

Пока точно известно, что Германию в шоу представит группа Eskimo Callboy («Эскимосский мальчик по вызову») — шесть довольно милых с виду ребят играют гибрид панка и метала. Видимо, немцы посмотрели на успех итальянцев и решили покорить европейского зрителя жестким гитарным роком. Кстати, в апреле они должны выступить в Москве.

Также известно, что на открытии шоу выступит популярная британская певица и модель балканского происхождения Дуа Липа. Она же поможет представителю Соединенного Королевства (он еще не определен) подобрать репертуар.

Кто защитит честь России?

Список кандидатов начнет вырисовываться не раньше февраля. Канал «Россия 1», который в этом году определяет представителя нашей страны, пока озабочен другими проектами. Но уже сейчас по поводу претендентов ходят слухи. Кого в этих «секретных списках» только нет: и вечный кандидат на участие в «Евровидении» Александр Панайотов, и Егор Крид, которого тоже раза три «отправляли» на конкурс, и даже поющая блогерша Клава Кока, принимавшая участие в новогоднем «Голубом огоньке». Всех этих кандидатов, кстати, считает вполне реальными Филипп Киркоров.

— Клава Кока достойна представлять Россию, но не только она, — заявил артист, певший на «Евровидении» сам и подготовивший многих в качестве продюсера. — Это может сделать Егор Крид, Александр Панайотов, «Сопрано Турецкого» — замечательные девочки. У нас много талантливой молодежи. Например, Даня Милохин. Ведь сейчас на «Евровидении» важен не столько голос, сколько индивидуальность.

Кстати, поговаривали и об участии в «Евровидении» юной Дианы Анкудиновой, певшей в шоу «Голос. Дети» (Первый канал) и выигравшей проекты «Ты — супер!» и «Шоумаскгоон» (оба — НТВ).

«НТВ не принимает участия в отборе кандидатур для участия в «Евровидении-2022», — заявили в пресс-службе канала. Впрочем, кто сказал, что «Россия 1» не имеет права выбрать кого-то из проекта канала-конкурента? В любом случае выбор российского участника уже сейчас превращается в захватывающий триллер, который мы будем с интересом смотреть в ближайшие несколько месяцев.

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