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Последние новости о «Евровидении-2022», которое пройдет в мае в итальянском Турине

Казалось бы, еще вчера все обсуждали Манижу и ее выступление на «Евровидении-2021», а на носу уже новый конкурс.

Последние новости о «Евровидении-2022», которое пройдет в мае в итальянском Турине
Спортивно-концертный зал в Турине готов принять главный вокальный смотр Европы. Фото: eurovision.tv

Что на настоящий момент известно об очередном старосветском вокальном смотре?

Ciao, Italia!

Стараниями эксцентричной итальянской рок-группы Maneskin, победившей на конкурсе в прошлом году, «Евровидение-2022» переезжает в Турин. Этот город еще ни разу не принимал конкурс. Давным-давно шоу проводили в итальянских Риме (1991) и Неаполе (1965).

Три концерта грядущего телепроекта (два полуфинала 10 и 12 мая, а также финал 14 мая) состоятся на спортивно-концертной арене «Пала Альпитур», вмещающей более 16 тысяч человек. Там проходят не только музыкальные мероприятия, но и баскетбольные, гандбольные, хоккейные и теннисные матчи. В прошлом году билеты на конкурс стоили от 40 (3300 рублей) до 245 (20 450 рублей) евро. В этом они еще не поступали в продажу.

Эскимосы из Германии

Колоритные ребята из немецкой рок-группы Eskimo Callboy хотят повторить успех итальянских коллег. Фото: eskimocallboy.com
Колоритные ребята из немецкой рок-группы Eskimo Callboy хотят повторить успех итальянских коллег. Фото: eskimocallboy.com

В 2022 году, если все пойдет хорошо и пандемия не спутает карты (на всякий случай организаторы отрабатывают и онлайн-формат мероприятия), в конкурсе будет участвовать 41 страна: Армения вернулась после годичного перерыва, а Черногория — после двухлетнего. Пока в большинстве государств проходят национальные отборы. Лучшие (ну, или те, кто заинтересован) артисты борются за право заявить о себе на весь мир через «Евровидение».

Пока точно известно, что Германию в шоу представит группа Eskimo Callboy («Эскимосский мальчик по вызову») — шесть довольно милых с виду ребят играют гибрид панка и метала. Видимо, немцы посмотрели на успех итальянцев и решили покорить европейского зрителя жестким гитарным роком. Кстати, в апреле они должны выступить в Москве.

Также известно, что на открытии шоу выступит популярная британская певица и модель балканского происхождения Дуа Липа. Она же поможет представителю Соединенного Королевства (он еще не определен) подобрать репертуар.

Кто защитит честь России?

Говорят, поющая блогерша Клава Кока - одна из кандидаток на участие в конкурсе. Фото: КП/Веленгурин Владимир
Говорят, поющая блогерша Клава Кока — одна из кандидаток на участие в конкурсе. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Список кандидатов начнет вырисовываться не раньше февраля. Канал «Россия 1», который в этом году определяет представителя нашей страны, пока озабочен другими проектами. Но уже сейчас по поводу претендентов ходят слухи. Кого в этих «секретных списках» только нет: и вечный кандидат на участие в «Евровидении» Александр Панайотов, и Егор Крид, которого тоже раза три «отправляли» на конкурс, и даже поющая блогерша Клава Кока, принимавшая участие в новогоднем «Голубом огоньке». Всех этих кандидатов, кстати, считает вполне реальными Филипп Киркоров.

— Клава Кока достойна представлять Россию, но не только она, — заявил артист, певший на «Евровидении» сам и подготовивший многих в качестве продюсера. — Это может сделать Егор Крид, Александр Панайотов, «Сопрано Турецкого» — замечательные девочки. У нас много талантливой молодежи. Например, Даня Милохин. Ведь сейчас на «Евровидении» важен не столько голос, сколько индивидуальность.

Кстати, поговаривали и об участии в «Евровидении» юной Дианы Анкудиновой, певшей в шоу «Голос. Дети» (Первый канал) и выигравшей проекты «Ты — супер!» и «Шоумаскгоон» (оба — НТВ).

«НТВ не принимает участия в отборе кандидатур для участия в «Евровидении-2022», — заявили в пресс-службе канала. Впрочем, кто сказал, что «Россия 1» не имеет права выбрать кого-то из проекта канала-конкурента? В любом случае выбор российского участника уже сейчас превращается в захватывающий триллер, который мы будем с интересом смотреть в ближайшие несколько месяцев.

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