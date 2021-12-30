Чем телеканалы будут развлекать зрителей в новогоднюю ночь

Каждый телеканал начал готовиться к новогодней ночи загодя, снимая специальные номера и разукрашивая выпуски самых крутых программ, чтобы зрителю было не скучно уплетать оливьешечку под игристое.

Выбор перед публикой стоит непростой: принять решение поможет тщательный анализ всех предложенных вариантов — только в этом случае проведенная перед телевизором ночь на 1 января не превратится в сказку о потерянном времени.

Первый канал: итальянские каникулы и привет из 90-х

Что может быть лучше ностальгии? Верно, качественно адаптированная ностальгия! Вот и Первый канал решил порадовать зрителя пламенным приветом из 90-х: шоу «Новогодняя ночь. 30 лет спустя» (31 декабря, 22.15) посвящено буйным и безудержным временам расцвета новой российской эстрады.

Зрители услышат порядка 40 хитов, каждый из которых был снят как отдельный клип: Алена Свиридова с «Розовым фламинго», Владимир Пресняков со «Стюардессой по имени Жанна», а также «Коммунальная квартира» от «Дюны», «Электричка» от Алены Апиной — все эти и многие другие песни получат новое прочтение в Новогодней ночи на Первом. Проведут музыкальную феерию остроумный Дмитрий Нагиев и напористая Жанна Бадоева.

Если забежать немножко вперед и от ночи перейти к первому январскому вечеру, то здесь тоже нас ждет сюрприз. Все помнят, как в прошлом году зрителей приятно удивил комедийно-музыкальный салат от команды Ивана Урганта. Сценаристы шоу «Вечерний Ургант» подготовили для нас полноценный итальянский концерт в стиле 80-х.

Герои шоу переоблачились в костюмы кричащих цветов, мужчины наклеили пышные усы, женщины подняли волосы лаком и поочередно исполняли хиты Челентано, «Рикки и Повери», Аль Бано и других апеннинских звезд. Программу восторженно встретили зрители, даже в самой Италии ее оценили очень высоко.

В этом году на Первом решили повторить успех и в первый день Нового года порадовать концертом СIAO, 2021! (1 января, 22.30). На сцене появятся замаскированные, но хорошо известные всем артисты под итальянскими именами, расшифровать которые будет нетрудно: Giovanni Urganti, Matteo Crustaldi, Alessandro Gudini, Allegra Michele и группа Tutti Frutti. Среди гостей: Valerio Leonci, Manigi, La Boda, Giulia Peresildi, Lola — и это далеко не полный список.

Канал «Россия 1»: Ария QR-кода и юбилей «Огонька»

Скучаете по привычным для новогоднего канала «Россия» брызгам шампанского и выстрелам серпантина? Тогда новогодний «Парад звезд» (31 декабря, 22.05) придется вам по вкусу. Чем будут удивлять? Нонна Гришаева сыграет модную блогершу, Елена Воробей будет целоваться с Ефимом Шифриным, «Новые русские бабки» отправятся в космос, Сергей Рост обратится к тренеру личностного роста за волшебной таблеткой, Елена Степаненко попадет в кресло стилиста, чтобы стать мировой знаменитостью, арию QR-кода исполнит Станислав Дужников.

Думаете, этого достаточно, чтобы лопнуть от смеха? Как бы не так! Детишки, ожидающие подарков от Деда Мороза в волшебную ночь, увидят новогодний выпуск программы «Спокойной ночи, малыши!», в котором Степашка и Каркуша усиленно готовятся к чемпионату мира по компьютерным играм, а дядя Тигр в исполнении Николая Валуева будет пытаться отвлечь их от планшетов.

Не обойдется и без геополитики. Пока Владимир Соловьев в отпуске, за него повестку дня отработают лидеры мировых держав: Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров), Джо Байден (Эммануил Виторган) и Борис Джонсон (Игорь Христенко). Элегантная Ангела Меркель (Юрий Стоянов) появится на сцене с прощальным танго перед уходом в отставку.

Канал «Россия» в наступающем году отмечает 60-летие «Голубого огонька». Да, да, в апреле 1962 года программа «На голубой огонек» вышла в эфир, а ведущим был 19-летний Евгений Петросян. В этом году без классика тоже не обойдется.

Но, что приятнее, помимо канонического набора звезд — София Ротару, Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Диана Арбенина, Валерия, Валерий Леонтьев, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дима Билан, — в «Новогоднем голубом огоньке-2022» (31 декабря, 0.00) будет много свежей, сугубо молодежной крови: Егор Крид, Клава Кока, Мари Краймбрери, «#2Маши», Dabro, Loc Dog.

ТВЦ: счастливы, но не вместе

Ставку на ностальгию сделал и канал ТВЦ. Правда, подал это под необычным соусом. Сначала зрителей разогреют концертом «Новый год с доставкой на дом» (31 декабря, 17.30), а затем покажут музыкальный телефильм «Новый год! И все! Все! Все!» (ТВЦ, 31 декабря, 23.00), главные герои которого — семейная пара, уставшая от традиционных застолий с друзьями и родственниками. Родственники мечтают встретить праздник тихо и спокойно, но обстоятельства складываются совсем наоборот.

В картине воссоединились звезды сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева (Даша Букина) и Дарья Сагалова (Света Букина) — правда, без Виктора Логинова, игравшего Гену Букина. Главную роль исполнила Татьяна Морозова. Проект, как уверяют создатели, нашпигован шлягерами групп «Цветы», «Сябры», «Самоцветы», «Поющие сердца», «Красные маки», «Новые самоцветы», «Уч-Кудук», «Лейся, песня» и других в современной аранжировке.

НТВ: сказка и маскировка

По задумке НТВ, главным героем «Новогодней сказки» (31 декабря, 18.00) стал Филипп Киркоров. Жанр — роуд-муви по миру волшебства. Главный герой отказывается верить в Деда Мороза и за это наказан — его отправляют в Сказочную страну навстречу хорошо известным с детства персонажам: Бабе-яге, Кощею Бессмертному, Снежной королеве и Каю, Емеле на печи, Водяному, Русалке, Золотой рыбке, Ивану-царевичу, Василисе Прекрасной, царевне Несмеяне и другим.

Мы увидим и услышим Любовь Успенскую, Кристину Орбакайте, Дениса Клявера, Жасмин, Зару, Таисию Повалий и многих других. «Новогодняя сказка» снята при помощи технологии расширенной реальности — Extended reality (XR), которая позволяет объединить на телевизионном экране виртуальный и физический миры в прямом эфире. Так, например, зрители побывают в Подводном царстве, в замке Кощея Бессмертного, Ледяном дворце Снежной королевы и на лесной опушке на берегу озера.

Сразу после поздравлений от Президента России в дело вступит флагманский проект НТВ: «Новогодняя Маска» (31 декабря, 20.22) в этом году приготовила массу сюрпризов. Кроме хорошо известных героев популярного проекта, на сцену выйдут 10 абсолютно новых масок, которые специально разработаны и созданы для новогоднего выпуска: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и даже Санта-Клаус. Кто скрывается под этими масками? В этом главная интрига.

Ну а когда остатки оливье загрустят вместе с пустыми бокалами шампанского, на помощь придет Евгений Маргулис. На традиционном уже «Квартирнике у Маргулиса» (1 января, 2.00) вас ждут Петр Налич, «ДДТ», «Би-2» и другие рок-герои.

ТНТ: Melody Баттл

Новогоднюю ночь на ТНТ, как всегда, разыграют резиденты Comedy Club и примкнувшие к ним артисты. В этом году вечеринка пройдет в виде модного формата поединков: новогодний выпуск Comedy Баттл назвали «Камеди против всех» (31 декабря, 23.00). Ведущие Павел Воля (на фото) и Юлия Зиверт поделят на две команды звезд, которым предстоит преодолеть серию музыкальных вызовов разной степени сложности: от пения с 25-килограммовым микрофоном в руках до музыкального перформанса верхом на настоящем тигре.

На вечеринку приглашены Гарик Харламов, Марина Кравец, Демис Карибидис, Андрей Скороход, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва, Андрей Бебуришвили, Ида Галич, Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Лена Темникова, Джефф Монсон, Полина Гагарина, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Нюша, Даня Милохин…

СТС: уральский марафон

Кто может конкурировать с салатом оливье в России? Пожалуй, только пельмени. Именно так, видимо, рассуждали на СТС, готовя безостановочный новогодний марафон «Уральских пельменей». Словно пушистый новогодний снежок, шоу будет осыпать зрителей шутками, репризами и остротами весь день (31 декабря, с 6.05): «Мандарины, вперед!», «Страна Гирляндия»,

«Заливной огонек», «Оливьеды» и другие лучшие выпуски, которые уже не первый год крутят в эфире. Естественно, без новых блюд не обойдется: публику ждут две праздничные пачки «Пельменей»: «Человек с бульвара мандаринов» (31 декабря, 22.30) и «Пир во время зимы» (31 декабря, 23.30).

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