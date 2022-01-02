Самые эмоциональные моменты проекта «Суперстар!»

Ветераны хит-парадов 90-х (Влад Сташевский, Виктор Салтыков, Алиса Мон и другие) собрались, чтобы попеть хиты разных лет — в диапазоне от «Червоной руты» Софии Ротару до «Поворота» группы «Машина времени». Почему нет? Только чем дальше, тем больше шоу превращалось в натуральное поле боя, где эмоции били через край.

Повторяющаяся Цыганова

Почти в каждом выпуске судьи жестко критиковали Вику Цыганову. Досталось даже за шлягер «Золотые купола», а ведь репертуар подбирали продюсеры проекта. Судьи упрекнули Цыганову в продвижении уголовной тематики. В другой раз певица исполнила газмановского «Есаула», и на нее с критикой обрушился член жюри Сергей Соседов: мол, однообразно, ничего нового.

— Сережа, ты тоже повторяешься из передачи в передачу, — ответила Вика. — У тебя один и тот же спич!

В итоге обиженная артистка просто покинула телепроект.

«Лера, это аморально»

Непросто пришлось и певице Любаше (Татьяне Залужной). После одного из выступлений она вступила в словесную перепалку с Лерой Кудрявцевой, сидевшей в жюри, из-за самой низкой оценки — «баранки». Лера призналась, что выступление Любаши ей не очень понравилось. Вместе с тем телеведущая отметила зеленый пиджак участницы и добавила, что считает ее отличным композитором.

— Человеку профессиональному нельзя такое сказать вообще, Лера, — ответила певица. — Вы не поющий человек, не музыкант и не имеете права такое ставить. Это аморально.

После этого исполнительница покинула шоу, даже не попрощавшись со зрителями.

Шура — нервный, но победный

Чуть не расстался с проектом Шура. Артист довольно ровно шел по дистанции и в полуфинале начал репетировать хит Лолиты «Пошлю его на…». Однако в один из дней съемок у певца не удался ни один дубль, и его команда злилась, что тот не подготовился как следует и не разобрал партитуру.

В определенный момент певец психанул, заявил, что устал и готов покинуть шоу, после чего обматерил помощника. Однако чуть позже пришел в себя, собрался и продолжил съемки.

Интересно, что именно Шура в итоге и выиграл «Суперстар!» вместе с Виктором Салтыковым: набрав одинаковое количество баллов, артисты обошли конкурентов.

Руссо терпел и нам велел

Чего только не пережил за свою жизнь Авраам Руссо: и покушение, и попытку рейдерского захвата. Вот и в шоу «Суперстар!» его нещадно шпыняли. Но певец оставался спокойным.

— Да, мне иногда неудобно, когда меня, артиста с концертами и хитами, судит довольно молодой человек, — признавался «Телепрограмме» Руссо. — Я всех уважаю, но статус у меня немного другой. По большому счету я должен судить. Но я же понимаю, что это шоу-бизнес…

Полыхающий критик

Надо признать, что эпатажный музыкальный критик Сергей Соседов стал открытием проекта. Ведь только он мог позволить себе говорить про участников все что вздумается, не оглядываясь на цеховую солидарность. Дошло до того, что коллеги начали охлаждать пыл разбушевавшегося арбитра. Так, строгая Лариса Долина осекла журналиста, после того как он попытался сымитировать «голос механической куклы», которым, по его мнению, спел Виктор Салтыков.

— Сереж, может, не надо вам петь? — повернулась к соседу Соседову артистка. Но критика это ничуть не смутило, и он выставил Салтыкову кол.

Несмотря ни на что, Соседов раз за разом продолжал беспощадно хлестать по щекам больших звезд, словно новичков на вокальном конкурсе.

— А зачем ты пререкаешься? — кричал он на Любашу. — Ты должна просто стоять! На сцене нет места пререканиям. Разговоры должны быть там, где сидит жюри, на сцене просто поют.

Многие зрители считают заслугой Сергея тот факт, что некоторые артистки психанули и ушли из шоу, не выдержав давления. Впрочем, это могла быть и драматургическая уловка. В любом случае страсти, спровоцированные Соседовым, пошли зрелищу только на пользу.

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