Оливье, танцы под Валерию и волынки: чем в Новый год порадует шоу «Лучше всех»

1 января на Первом канале выйдет праздничный выпуск шоу «Лучше всех», в котором Максим Галкин соберет в студии не только талантливых детей, но и звезд эстрады.

Так, 12-летний Таир Хак из Москвы, увлеченный кулинарией, представит зрителям рецепт правильного оливье, расскажет, как приготовить домашний майонез, и научит певца Хабиба оригинальной подаче новогоднего салата — в бокале.

Четырехлетняя певица Ульяна Балашова из Подольска вместе с группой #2Маши трогательно исполнит совсем недетскую песню коллектива «Босая». А Артем Козлов и Алиса Клименкова из Санкт-Петербурга станцуют в паре восхитительный вальс под песню «Самолет» в живом исполнении Валерии.

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Найдется время и для изобретений. Шестилетний Лева Генделев из Северной столицы расскажет, как он делает волынки, и покажет Александру Реве один способ с использованием обычного надувного шарика.

Смотрите шоу «Лучше всех» на Первом канале — 1 января в 17:25.

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