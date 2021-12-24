Победительница шестого сезона шоу «Пацанки»: «Это трудно — быть девушкой»

На телеканале «Пятница!» закончился шестой сезон реалити-шоу «Пацанки». В этот раз победительницей проекта стала 26-летняя Татьяна Каширина из Кемерово. За победу она получила миллион рублей и «золотую брошь» Школы Леди.

«Я пришла на проект одиноким и хладнокровным волчонком. Мои разбитые кулаки были для меня поводом для гордости. Так я доказывала свою правоту, вызывала уважение и выбивала любовь к себе, — говори Татьяна. — Я благодарна, что во мне разглядели совершенно другого человека. Каждый день преподаватели давали мне шанс на новую жизнь. Сейчас я чувствую большую ответственность. Я не хочу останавливаться и хочу достичь большего. Я обязательно постараюсь развивать дальше все, чему меня научили преподаватели. Это трудно — быть девушкой. Особенно став ею в 26 лет».

Каширина поделилась, что выигранный миллион она отдаст на лечение сына своей воспитательницы. Сама Таня, напомним, росла в детском доме, родная мать не общается с нею. После занятий с психологами и коучами на телепроекте девушка смогла не только выправить свои манеры, но и простить родительницу.

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Добавим, что в финал также вышли Дарья Громова из Петрозаводска, Анастасия Наточий из Москвы и Кристина Желточенко из Хабаровска.

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