Последняя битва за еду: в финале шоу «Звезды в Африке» сразятся Малафеев и Гаврилина

26 декабря на ТНТ выйдет финальный выпуск шоу «Звезды в Африке». Зрители узнают, кто же вырвал победу в жарком состязании: футболист Вячеслав Малафеев или звезда TikTok Юля Гаврилина.

Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян отправят пару финалистов на самое сложное испытание под названием «Звездный баланс». Свидетелем этого противостояния станет также актриса Светлана Пермякова, которая выбыла из проекта в шаге от финала. По ее мнению, Малафеев ни в коем случае не должен уступать победу Гаврилиной, пусть она и хрупкая девушка.

Напомним, зрители ТНТ на протяжении трех месяцев наблюдали, как звезды кино, спорта, шоу-бизнеса и Интернета жили в лагере посреди саванны и боролись за еду. За время проекта российские знаменитости показали свои настоящие лица, не отредактированные фильтрами Instagram, столкнулись с постоянным голодом и своими фобиями. Они ели червей и опарышей, прыгали с высоты, испытывали клаустрофобию, оказывались в клетке с хищниками и были готовы почти на все ради победы.

Лишь несколько раз участники останавливали испытание, выкрикивая стоп-слово: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Правда, после этого весь лагерь оставался без еды. Кто же из игроков пережил все эти трудности не зря?

Имя победителя шоу «Звезды в Африке» станет известно в воскресенье 26 декабря в 20:00 в эфире канала ТНТ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.