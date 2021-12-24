Лера Кудрявцева: «Пресняковы попросили Деда Мороза о чуде»

25 декабря в 09.20 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придут Владимир Пресняков-младший с женой Натальей Подольской. Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса расскажет о том, как в их большой семье принято встречать Новый год, а также о том, что происходит после боя курантов.

Новый год — самый волшебный праздник в году. Сколько бы лет человеку ни было, он все равно ждет его с замиранием сердца. Особенно если в семье есть малыши, которые всей душой верят в сказку.

Малышей в семье Пресняковых пока двое. Сыновья Владимира и Натальи Артемий и Иван — дети долгожданные и бесконечно любимые. Выполнив план по мальчикам, родители серьезно задумались о лапочке-дочке… Старшее поколение Пресняковых охотно их в этом вопросе поддерживает.

— Ждем внучку, и правнучку, и правнука… — улыбаются Владимир и Елена Пресняковы.

Старший сын Владимира и Наталья Артемий в желаниях значительно скромнее. Но ему хочется подарков не столько для себя, сколько для самых близких людей. Добрый парень растет, с большой душой!

— Я еще хочу маме новые перчатки, а папе — классные часы, — рассказывает о своих планах Артемий.

Чтобы загаданное желание точно сбылось, мы пригласили в студию Деда Мороза. Настоящего, разумеется!

— Я пришел издалека — век воли не видать! — рассмеялся добрый волшебник.

Восторгу юного поколения не было предела, да и представители старшего поколения заулыбались: под Новый год чудес хочется всем.

Однако праздник — это всегда хлопоты, которые, как правило, ложатся на хрупкие женские плечи. Елена Преснякова, жена Владимира Преснякова-старшего, рассказала, кто в их семье наряжает елку, а кто режет овощи для салатов.

— Хочется растолстеть немножко, — кокетничает Наталья Подольская, рассуждая о калорийных, но таких вкусных праздничных блюдах.

Несмотря на то что Наталья стала мамой во второй раз не так давно, фигура у нее точеная, как у балерины. Однако совсем скоро все может измениться…

— После твоей программы через месяц я забеременела, — призналась Наталья, вспоминая наш прошлый эфир.

— Это потому, что я тебе пожелала! – подыграла я.

— Ты на меня дула! — рассмеялась Наташа. — Дуй еще — я готова!

Я смотрела на нее и интуитивно чувствовала, что она действительно готова. Это невероятное счастье — дарить любимому мужчине детей — поэтому я Наташу прекрасно понимаю. Она очень хочет снова стать мамой. И это несмотря на то что младший сын, Иван, еще совсем кроха и требует постоянного внимания знаменитых родителей.

— Сегодня он отпускал меня с ревом! — рассказывает о сыне Владимир Пресняков. — Кстати, почему его с утра нужно голопопить, чтобы он написал в кровать?

Малыш в семье — это всегда чудо. Особенно долгожданный и любимый, как в большой и дружной семье Пресняковых. Хочется верить, что Дед Мороз исполнит заветное желание Натальи и Владимир, и в скором времени у супругов появится еще и дочка. Такая же красивая, счастливая и талантливая, как старшие братья, родители и бабушка с дедушкой.

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