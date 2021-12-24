Капитал-шоу «Поле чудес» сохранит свое название

Первый канал и телекомпания «ВИД» пришли к общему решению по поводу будущего культовой передачи.

Первый канал и телекомпания «ВИД» договорились о том, что шоу «Поле чудес» сохранит свое историческое название. Ранее прошла информация, что перезапущенная передача будет выходить как «Наше Поле чудес».

После смены производителя проекта Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу «Поле чудес». Стороны также договорились, что передача не будет выходить на других каналах. Его история, как одной из старейших программ отечественного телевидения, продолжится без серьезных изменений.

Кроме того, «ВИД» передаст Первому каналу весь архив шоу, а это более полутора тысяч выпусков.

«Мы необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники «Поля чудес», а вместе с ними все мы, менялись на протяжении более чем трех десятилетий: что для нас было важным и ценным в начале 90-х или середине 2000-х, какие у нас были мечты и планы, надежды и разочарования. Ведь по большому счету играть в «Поле чудес» всегда ехали, чтобы поделиться своим важным, а не просто угадать буквы и получить приз», — говорит главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

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